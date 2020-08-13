Гаряче! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вразили акробатикою на траві

Зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес живуть у заміському будинку, де чудово проводять час у вихідні. Так, днями екс-солістка групи "Время и Стекло" приголомшила фанатів пікантними фото, на яких постала повністю оголеною. А тепер вони з чоловіком влаштували веселі розваги на зеленій галявині.

Яскравими фото співачка поділилася в своєму Instagram. На них Надя і Вова граються на траві і намагаються відтворити парну позу з йоги. У якийсь момент вони втрачають рівновагу і сміючись падають. При цьому обоє одягнені в зручний домашній одяг - вільні штани і футболки.

"Акробати на ваші заходи і свята", — жартівливо підписала знімки Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес показали акробатичні трюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники оцінили артистизм і відчуття гумору артистів і засипали їх захопленими коментарями.

Це че за камасутра?

Ви такі пусички

Хочемо ще подібних фотографій

Такі красиві

Ну як завжди

Довгоочікувана акробатика,спасибі велике

Поламала @vladimirdantes

Ви класні і найкращі!!

Ваууу

Якщо Камасутра то не твоє

І в канце справжня жиза

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці - співачка засмагала повністю голою.

До речі, Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та відхід у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.