Гаряче! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вразили акробатикою на траві

Зіркова пара весело проводить час у своєму заміському будинку
Зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес живуть у заміському будинку, де чудово проводять час у вихідні. Так, днями екс-солістка групи "Время и Стекло" приголомшила фанатів пікантними фото, на яких постала повністю оголеною. А тепер вони з чоловіком влаштували веселі розваги на зеленій галявині.
Яскравими фото співачка поділилася в своєму Instagram. На них Надя і Вова граються на траві і намагаються відтворити парну позу з йоги. У якийсь момент вони втрачають рівновагу і сміючись падають. При цьому обоє одягнені в зручний домашній одяг - вільні штани і футболки.
"Акробати на ваші заходи і свята", — жартівливо підписала знімки Дорофєєва.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес показали акробатичні трюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники оцінили артистизм і відчуття гумору артистів і засипали їх захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Раніше Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці - співачка засмагала повністю голою.
До речі, Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та відхід у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.