Горячо! Беременная звезда Танцев со звездами снялась полностью обнаженной

Танцовщица поразила сеть чувственной фотосъемкой
Победительница Танцев со звездами 2019 Илона Гвоздева не будет участвовать в новом сезоне шоу - девушка беременна вторым ребенком. Она наслаждается своим состоянием и делится с поклонниками подробностями и нежными фото. Чтобы запомнить это волшебное время, девушка уже не раз устраивала студийные фотосессии, однако на этот раз она впервые полностью обнажилась.
Горячим кадром Илона поделилась на своей странице в Instagram. Танцовщица позирует в затемненной студии в свете софита, набросив на плечи прозрачную накидку с длинным шлейфом. Обнаженную грудь будущая мамочка двоих детей прикрыла руками, а также красиво выставила одну ногу вперед.
Кадр получился очень нежным и чувственным без капли вульгарности.
"Откровенно о сокровенном", - прокомментировала снимок Гвоздева.
Фолловеры звезды паркета пришли в восторг и засыпали Илону комплиментами.
Скриншот комментариев
Отметим, что Илона с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию и на этот раз очень хотели бы мальчика.
Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева высказалась о поле будущего малыша.