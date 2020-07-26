Гаряче! Вагітна зірка Танців з зірками знялася повністю оголеною

Танцівниця вразила мережу чуттєвою фотозйомкою
Переможниця " Танців з зірками 2019 Ілона Гвоздьова не буде брати участь у новому сезоні шоу - дівчина вагітна другою дитиною. Вона насолоджується своїм станом і ділиться з шанувальниками подробицями і ніжними фото. Щоб запам'ятати цей чарівний час, дівчина вже не раз влаштовувала студійні фотосесії, однак на цей раз вона вперше повністю оголилася.
Гарячим кадром Ілона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Танцівниця позує в затемненій студії у світлі софіта, накинувши на плечі прозору накидку з довгим шлейфом. Оголені груди майбутня матуся двох дітей прикрила руками, а також красиво виставила одну ногу вперед.
Кадр вийшов дуже ніжним, і чуттєвим без краплі вульгарності.
"Відверто про сокровенне", - прокоментувала знімок Гвоздьова.
Фолловери зірки паркету прийшли в захват і засипали компліментами Ілону.
Скріншот коментарів
Зазначимо, що Ілона з чоловіком вже виховує 4-річну доньку Валерію і на цей раз дуже хотіли б хлопчика.
Нагадаємо, раніше вагітна Ілона Гвоздьова висловилася про стать майбутнього малюка.