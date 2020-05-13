Горячий душ и латте: Надя Дорофеева рассказала, какие мелочи делают ее счастливой

Надя Дорофеева на карантине стала больше общаться с поклонниками и показывать им моменты из своей жизни на самоизоляции. Певица с удовольствием готовит всякие вкусности и даже немного поправилась, а еще устраивает домашние фотосеты в стильных образах и ведет прямые эфиры. Как недавно призналась артистка, больше всего ей не хватает живого общения с людьми и она уже очень по всем соскучилась. Но есть и простые ежедневные мелочи, которые поднимают ей настроение и делают счастливой.

Надя решила поделиться с фанами своим списком привычек и приятных мелочей. Артистка сопроводила публикацию милым домашним селфи, на котором она позирует, сидя на полу своей гардеробной в одном лишь белом свитшоте и подогнув ноги.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"ПРИВЫЧКИ

№ 1 Радоваться всему, особенно мелочам:

Я очень счастлива, когда пью вкусный горячий чай с имбирём, мёдом и обязательно чтоб он был немного острым

Обожаю долго стоять под очень горячим душем, хотя знаю, что это не очень полезно

Я радуюсь всему, что имею, до сих пор не верю, что у меня есть своя машина и каждый раз садясь за руль - я чувствую себя почему-то маленькой, но очень-очень крутой

Радуюсь, когда я никого не просила, а мне взяли и привезли вкуснейший латте, зная что я очень его люблю

Радуюсь, когда строчка из книги может смотивировать к чему-то новому

Радуюсь, когда я купила кому-то подарок и увидела, что попала в точку

И ещё так приятно иногда чувствовать себя красивой и нужной

А чему радуетесь вы?" - откровенно поделилась Дорофеева.

Пользователи сети принялись осыпать артистку комплиментами и благодарить ее за мотивацию.

Я радуюсь всемуу

Вай какая

Новый маникюр?

Гарнюня))))

Красотка

Новий манікюр

Я радуюсь тебе, обажаю тебя

Красотка, очень мотивируешь

Радуюсь всему самому простому

прекрасная девушка

Если ты счастлива, я рада

Радуюсь, когда мой кумир счастлив

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила стройностью форм на дерзких фото - певица устроила домашнюю фотосессию в стильных луках.