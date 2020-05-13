Гарячий душ і латте: Надя Дорофєєва розповіла, які дрібниці роблять її щасливою

Надя Дорофєєва на карантині стала більше спілкуватися з шанувальниками і показувати їм моменти зі свого життя на самоізоляції. Співачка із задоволенням готує всякі смаколики і навіть трохи поправилася, а ще влаштовує домашні фотосети в стильних образах і веде прямі ефіри. Як нещодавно зізналася артистка, найбільше їй не вистачає живого спілкування з людьми і вона вже дуже за всіма скучила. Але є й прості щоденні дрібниці, які піднімають їй настрій і роблять щасливою.

Надя вирішила поділитися з фанами своїм списком звичок і приємних дрібниць. Артистка супроводила публікацію милим домашнім селфи, на якому вона позує, сидячи на підлозі своєї вбиральні в одному лише білому світшоті і підігнувши ноги.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"ЗВИЧКИ

№ 1 Радіти всьому, особливо дрібницям:

Я дуже щаслива, коли п'ю смачний гарячий чай з імбиром, медом і обов'язково щоб він був трохи гострим

Обожнюю довго стояти під гарячим душем, хоча знаю, що це не дуже корисно

Я радію всьому, що маю, досі не вірю, що у мене є своя машина і кожен раз сідаючи за кермо - я відчуваю себе чомусь маленької, але дуже-дуже крутий

Радію, коли я нікого не просила, а мені взяли і привезли смачний латте, знаючи що я дуже його люблю

Радію, коли рядок з книги може вмотивувати до чогось нового

Радію, коли я купила комусь подарунок і побачила, що потрапила в точку

І ще так приємно іноді відчувати себе красивою і потрібною

А чому ви радієте?" - відверто поділилася Дорофєєва

Користувачі мережі почали обсипати артистку компліментами і дякувати їй за мотивацію.

Я радію всемуу

Вай яка

Новий манікюр?

Гарнюня))))

Красуня

Новий манікюр

Я радію тобі, обажаю тебе

Красуня, дуже мотивуєш

Радію всьому самому простому

прекрасна дівчина

Якщо ти щаслива, я рада

Радію, коли мій кумир щасливий

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва спокусила стрункістю форм на зухвалих фото - співачка влаштувала домашню фотосесію в стильних луках.