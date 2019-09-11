Горячая женщина! Лилия Ребрик в сетчатых колготах и смелом наряде соблазнила сеть

Звезда показала бэкстейдж со съемок сериала
Лилия Ребрик не перестает удивлять поклонников своими перевоплощениями. Актерская профессия позволяет теледиве пробовать себя в новых амплуа и каждый раз раскрывать многогранность своей натуры. Она уже публиковала снимки со съемок, на которых предстала в нежном образе. Так, на свежих фото в Instagram звезда предстала в образе соблазнительной красотки – героини сериала "Папаньки 2", Светки.
Телеведущая облачилась в весьма смелый пестрый наряд - платье со стразами и внушительным декольте, с воздушным шлейфом из розовых рюшей, украшенное коралловыми перьями. Она дополнила образ роковой соблазнительницы сетчатыми колготами, а в качестве аксессуаров предпочла массивные черно-желтые серьги.
Ее волосы были собраны в аккуратную прическу, а макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. Лилия позимовала среди обилия одежды на вешалках и реквизита в компании сотрудников съемочной группы.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Другий сезон "Папаньок" обіцяє бути яскравим! Моя Свєтка сьогодні така, гаряча жінка", - сообщила звезда в подписи.
Поклонники не удержались от восторженных комментариев для теледивы и актрисы.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик умилила сеть стильными фото с дочками. Звезда вместе с Полиной и Дианой позировали в одинаковых платьях.
Также Лилия Ребрик изумила сеть оригинальным нарядом в этно-стиле.