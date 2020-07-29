Горячая штучка: откровенная Полякова в микробикини рассекретила свой вес и длину ножек

Оля Полякова может похвастаться точеными формами и стальным прессом с кубиками – это результат ее постоянных усилий и трудов, ведь певица занимается с тренером, посещает различные эстетические процедуры для красоты тела и упругости кожи, занимается танцами, а также сама запустила марафон для всех желающих стать обладательницами идеальных форм. Лето она коротает на даче, где, к слову, скучать певице не приходится.

Звезда предстала в бело-голубом бикини с принотом горошек и красными вставками. Она позирует босиком на траве на фоне дачных построек. Глаза спрятаны от солнца за темными очками, а волосы свободно развиваются.

"На даче! Пошла готовить кабачковую икру!" - с юмором подписала кадр звезда.

Поклонники искупали певицу в овациях и комплиментах, восхищаясь ее идеальной формой, спортивным подтянутым тело и соблазнительной фигурой. Звезда охотно отвечала на вопросы поклонников и в порыве откровения даже рассекретила свои некоторые параметры. Так, ее вес составляет 65 кг, а длина ног – 126. К слову, у обладательницы самых длинных ножек в мире, россиянки Екатерины Лысиной, эта цифра составляет 133 см, так что Оля может похвастаться практически рекордными параметрами!

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"Топ!" - подписала фото подруги еще одна обладательниц бесконечных ножек Леся Никитюк.

Ох, Оля молодчина, и физкультура на высшем уровне!

Крутая

Богиня

Ну як можна бути такою гарною.Фігурка просто клас!

Яка фігура

Супер-женщина

Оленька, вы шикарны

Как ноги могут быть такими длинными

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Напомним, что ранее Оля Полякова в черном купальнике на яхте спровоцировала споры в сети.