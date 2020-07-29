Гаряча штучка: відверта Полякова мікробікіні розсекретила свою вагу і довжину ніжок

Оля Полякова може похвалитися точеними формами і сталевим пресом з кубиками – це результат постійних зусиль і трудів, адже співачка займається з тренером, відвідує різні естетичні процедури для краси тіла і пружності шкіри, займається танцями, а також сама запустила марафон для всіх бажаючих стати володарками ідеальних форм. Літо вона проводить на дачі, де, до речі, нудьгувати співачці не доводиться.

Зірка з'явилася в біло-блакитному бікіні з принотом горошок і червоними вставками. Вона позує босоніж на траві на тлі дачних будівель. Очі заховані від сонця за темними окулярами, а волосся вільно розвивається.

"На дачі! Пішла готувати кабачкову ікру!" - з гумором підписала кадр зірка.

Шанувальники скупали співачку в оваціях і компліментах, захоплюючись її ідеальною формою, спортивним тіло підтягнутим і спокусливою фігурою. Зірка охоче відповідала на запитання шанувальників і в пориві одкровення навіть розсекретила свої деякі параметри. Так, її вага становить 65 кг, а довжина ніг – 126. До речі, у власниці довгих ніжок у світі, росіянки Катерини Лисіної, ця цифра становить 133 см, так що Оля може похвалитися практично рекордними параметрами!

Скріншот коментарів

"Топ!" - підписала фото подруги ще одна власниця нескінченних ніжок Леся Нікітюк.

Ох, Оля молодчина, і фізкультура на вищому рівні!

Крута

Богиня

Ну як можна бути такою гарною.Фігурка просто клас!

Яка фігура

Супер-жінка

Оленька, ви шикарні

Як ноги можуть бути такими довгими

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова в чорному купальнику на яхті спровокувала суперечки в мережі.