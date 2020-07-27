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Горячая мамочка: Слава из НеАнгелов в прозрачном халате спровоцировала сеть жарким фото

 

Певица показала пляжный отдых с детьми

Слава Каминская из группы НеАнгелы кружит головы поклонников своими откровенными образами. Она не скрывает, что не одинока и рядом с ней есть мужчина, который вдохновляет ее и позволяет чувствовать любимой и желанной. Свободное время она старается проводить с детьми, а также демонстирует свои соблазнительные "пляжные" наряды.

Певица покрасовалась в "леопардовом" монокини, а на верх набросила прозрачный красный халатик. Глаза она спрятала за солнечными очками. Кроме того, Слава опубликовала фото детей – сына Леонарда и дочки Лауры.

"Как же прекрасно когда у тебя есть пол выходного дня", - подписала семейные кадры певица.

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Слава Каминская показала пляжный отдых с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники звезды засыпали ее комлиментами, а также обратили внимания на "живые" и эмоциональные фото детей.

  • Какая вы красивая. Просто нереально. Еще и мама двух деток, просто восторг
  • Самая красивая
  • Вы очень сексуальны, Слава
  • Какие классные
  • Невероятно красивая
  • Чудові
  • Наряд просто супер!
  • Місс Харизма
  • Шикарна!

Скриншот комментариев

Ранее слава Каминская из группы НеАнгелы в сетчатом соблазнительном платье впечатлила внушительным декольте.

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