Горячая мамочка: Слава из НеАнгелов в прозрачном халате спровоцировала сеть жарким фото

Слава Каминская из группы НеАнгелы кружит головы поклонников своими откровенными образами. Она не скрывает, что не одинока и рядом с ней есть мужчина, который вдохновляет ее и позволяет чувствовать любимой и желанной. Свободное время она старается проводить с детьми, а также демонстирует свои соблазнительные "пляжные" наряды.

Певица покрасовалась в "леопардовом" монокини, а на верх набросила прозрачный красный халатик. Глаза она спрятала за солнечными очками. Кроме того, Слава опубликовала фото детей – сына Леонарда и дочки Лауры.

"Как же прекрасно когда у тебя есть пол выходного дня", - подписала семейные кадры певица.

Слава Каминская показала пляжный отдых с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники звезды засыпали ее комлиментами, а также обратили внимания на "живые" и эмоциональные фото детей.

Какая вы красивая. Просто нереально. Еще и мама двух деток, просто восторг

Самая красивая

Вы очень сексуальны, Слава

Какие классные

Невероятно красивая

Чудові

Наряд просто супер!

Місс Харизма

Шикарна!

Скриншот комментариев

Ранее слава Каминская из группы НеАнгелы в сетчатом соблазнительном платье впечатлила внушительным декольте.