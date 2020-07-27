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Гаряча матуся: Слава з НеАнгелів в прозорому халаті спровокувала мережу жарким фото

 

Співачка показала пляжний відпочинок з дітьми

Слава Камінська з гурту НеАнгели кружляє голови шанувальників своїми відвертими образами. Вона не приховує, що не самотня, і поряд з нею є чоловік, який надихає її і дозволяє відчувати коханою і бажаною. Вільний час вона намагається проводити з дітьми, а також демонструє свої спокусливі "пляжні" вбрання.

Співачка покрасувалася в "леопардовому" монокіні, а на верх накинула прозорий червоний халатик. Очі вона сховала за сонячними окулярами. Крім того, Слава опублікувала фото дітей – сина Леонарда і дочки Лаури.

"Як же чудово коли у тебе є пів вихідного дня", - підписала сімейні кадри співачка.

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Слава Камінська показала пляжний відпочинок з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники зірки засипали її комлиментами, а також звернули уваги на "живі" і емоційні фото дітей.

  • Яка ви красива. Просто нереально. Ще й мама двох діток, просто захват
  • найкрасивіша
  • Ви дуже сексуальні, Слава
  • Які класні
  • Неймовірно красива
  • Чудові
  • Вбрання просто супер!
  • Місс Харизма
  • Шикарна!

Скріншот коментарів

Раніше слава Камінська з гурту НеАнгели у сітчастій спокусливій сукні вразила значним декольте.

Прогноз погоди
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