Стильные подруги: Ева Лонгория и Виктория Бекхэм показали фото в повседневных нарядах

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезды трогательно признались в любви друг другу

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм дружат уже много лет. 44-летняя актриса и 45-летняя дизайнер стараются поддержать друг друга во всех проектах, совершают совместные поездки и даже Рождество встретили вместе. Об этом Ева сообщила на своей странице, выложив общее фото. «Лучшее Рождество навсегда! Хочу пожелать всем крепких дружеских отношений на долгие годы! Люблю вас», – написала звезда «Отчаянных домохозяек». Супруга Дэвида Бекхэма поспешила ответить своей любимой подруге: «Мы тоже тебя любим! Самое восхитительное Рождество с тобой! Поцелуи».

Ева и Виктория (фото: instagram.com/evalongoria)

Интересно, что на фото обе красавицы позируют далеко не в гламурном виде. Тем не менее, им удалось сохранить стильный вид даже в повседневной одежде. Так, Ева надела черные легинсы, парку, объемный шарф и шапку, дополнив все ботинками с мехом и солнцезащитными очками. Икона стиля Виктория выбрала узкие голубые джинсы, белую рубашку и свитер из собственной коллекции. Сверху она накинула объемную куртку, а на ноги обула высокие резиновые сапоги. Завершают наряд очки на пол-лица – к слову, такая модель уже по праву считается «в духе Виктории» и пользуется популярностью у всех поклонников знаменитости.

Ева, Санти и Харпер Севен (фото: instagram.com/evalongoria)

Накануне они продемонстрировали и более торжественные образы. Ева для крестин Харпер Севен и Круза выбрала брючный костюм-оверсайз бежевого оттенка и шелковую блузу ему в тон. На фото, которое выставили обе звезды, она позирует со своей крестной дочерью и годовалым сыном Санти. «Неделю назад сегодня мы праздновали самое волшебное крещение Круза и Харпер. @evalongoria лучшая крестная мать! Поцелуи! Мы так тебя любим». «Какая большая честь – быть членом этой семьи! Люблю тебя, Харпер Севен», – написала в свою очередь Лонгория.

Вся семья на крестинах (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, в недавнем блиц-опросе Ева рассказала много подробностей из личной жизни, а также ответила на вопросы касаемо моды и ухода за собой. К примеру, она призналась, что именно Виктория – тот человек, с которым она без раздумий отправилась на шопинг. «Никто не знает так много о стиле, как она!», – восхищается Ева.