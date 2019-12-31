Фигура мечты: Ева Лонгория засыпала сеть жаркими фото в откровенных купальниках

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда отправилась на отдых

Ева Лонгория, которая недавно побывала в Дубае, вновь отправилась на экзотический отдых. В этот раз актриса решила насладиться летом посреди зимы. «Настоящий отпуск начинается тогда, когда у тебя есть пляж», – написала знаменитость под красочным фото в своем микроблоге. На нем она позирует с коктейлем в одной руке и с картами – в другой. На Лонгории надет откровенный купальник с оборками в мелкую полоску, открывающем ее пышную грудь, широкополая шляпа и крупные солнцезащитные очки. Завершают образ массивная цепочка на шее и браслет.

Ева отправилась на отдых (фото: instagram.com/evalongoria)

Второй кадр получился не менее радостным. 44-летняя актриса на нем показала свою совершенную фигуру, над которой упорно трудилась в спортзале. Так, Ева примерила белый слитный купальник на одно плечо. Как известно, вещи такого оттенка подчеркивают каждый сантиметр фигуры, а потому позволить их себе может не каждая.

Посмотреть фото Евы в полном размере можно здесь.

Но Лонгории нечего об этом беспокоиться! Тонкая талия, подтянутые ноги, точеные руки – выглядит она просто потрясающе! «Веселье под солцнем», – написала знаменитая красавица под фото, где подпрыгивает на фоне моря и золотистого песка. Поклонники в многочисленных комментариях поспешили выразить любимой актрисе свои восторги ее стройностью и цветущим внешним видом.

Фигура Евы просто совершенна! (фото:instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева уже стала для поклонников практически фитнес-иконой. Девушка часто записывает ролики из спортзала, где работает над той или иной частью тела. Чаще всего в ее микроблоге появляются ролики с упражнениями для мышц рук и спины. Работа с гантелями, штангой, фитнес-резинками и канатами… В ход идет все! А также на ноги и ягодицы. Так что точеная фигура 44-летней красотки – настоящая мотивация для всех ее поклонников. Они не устают писать, как она вдохновляет их, и благодарить ее.