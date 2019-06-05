"Гордость берет": Леся Никитюк в платье "жрицы" вызвала восторг у поклонников

Леся Никитюк продолжает засыпать поклонников фотографиями в ярких образах. Отметим, что на данный момент активно проходят съемки новых выпусков популярного развлекательного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". Уже несколько сезонов неизменной ведущей проекта является Леся Никитюк, а ее соведущий – шоу-мен Сергей Притула. Каждый раз съемки проекта – это отличный повод для Никитюк баловать свою миллионную армию подписчиков яркими образами, в которых она появляется на съемках. А так как съемки проходят каждый день, то и образов более, чем достаточно.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая показала новое фото. На снимке Леся Никитюк позирует в мини-платье. К слову, мини – любимая длина ведущей. Леся то и дело блистает длинными ножками в ультра коротких шортах, юбках и платьях. Съемки в шоу – не исключение.

Синее платье открывает не только ножки, но и плечи ведущей. Однако главная его изюминка – насыщенный принт. На платье видим и трендовые анималистичные мотивы, и золотые "монархические" узоры. Вышло, как говорят, "дорого-богато".

Судя по подписи к фото, скорее всего, съемки нового сезона подошли к концу. И Леся призывает поклонников смотреть новые выпуски.

"Це буде ще один кльовий сезон, чекаєм на наш шановний шоу-бізнес… в павільйоні! Зразу кажу - дєнєг Нєт", - пишет Никитюк.

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леся поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

"Жрица!"

"Ще не бачила такої красивої сукні, дуже гарна)"

"На Гюрем похожа))"

"Як казав Серьожка на Марічку: Богіня"

"Гордость берет за наших украинских красавиц!"

"Очень красиво в этом платье!"

"Versace?"

"Королева мира"

"Очень красивая Вы и обалденное платье на Вас"

"Леся, классный образ"

"Вам очень идет! Спасибо за красивые фото"

"Ой, какое красивое платье, оно тебе к лицу"

"Очень красивая!"

Также отметим, что до этого Леся показывала массу образов с любимой длиной – мини.

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк блеснула стройными ножками в необычном платье-футболке. Поклонники телеведущей подчеркнули, что она очень похудела.

Также до этого ведущая ввела новый стильный тренд - Никитюк удивила неожиданным образом с рубашкой и короткими шортиками.