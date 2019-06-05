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"Гордость берет": Леся Никитюк в платье "жрицы" вызвала восторг у поклонников


Никитюк продолжает показывать свои "мини-образы"

Леся Никитюк продолжает засыпать поклонников фотографиями в ярких образах. Отметим, что на данный момент активно проходят съемки новых выпусков популярного развлекательного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". Уже несколько сезонов неизменной ведущей проекта является Леся Никитюк, а ее соведущий – шоу-мен Сергей Притула. Каждый раз съемки проекта – это отличный повод для Никитюк баловать свою миллионную армию подписчиков яркими образами, в которых она появляется на съемках. А так как съемки проходят каждый день, то и образов более, чем достаточно.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая показала новое фото. На снимке Леся Никитюк позирует в мини-платье.  К слову, мини – любимая длина ведущей. Леся то и дело блистает длинными ножками в ультра коротких шортах, юбках и платьях. Съемки в шоу – не исключение.

Синее платье открывает не только ножки, но и плечи ведущей. Однако главная его изюминка – насыщенный принт. На платье видим и трендовые анималистичные мотивы, и золотые "монархические" узоры. Вышло, как говорят, "дорого-богато".

Судя по подписи к фото, скорее всего, съемки нового сезона подошли к концу. И Леся призывает поклонников смотреть новые выпуски.

"Це буде ще один кльовий сезон, чекаєм на наш шановний шоу-бізнес… в павільйоні! Зразу кажу - дєнєг Нєт", - пишет Никитюк.

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леся поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • "Жрица!"
  • "Ще не бачила такої красивої сукні, дуже гарна)"
  • "На Гюрем похожа))"
  • "Як казав Серьожка на Марічку: Богіня"
  • "Гордость берет за наших украинских красавиц!"
  • "Очень красиво в этом платье!"
  • "Versace?"
  • "Королева мира"
  • "Очень красивая Вы и обалденное платье на Вас"
  • "Леся, классный образ"
  • "Вам очень идет! Спасибо за красивые фото"
  • "Ой, какое красивое платье, оно тебе к лицу"
  • "Очень красивая!"

Также отметим, что до этого Леся показывала массу образов с любимой длиной – мини.

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк блеснула стройными ножками в необычном платье-футболке. Поклонники телеведущей подчеркнули, что она очень похудела. 

Также до этого ведущая ввела новый стильный тренд - Никитюк удивила неожиданным образом с рубашкой и короткими шортиками. 

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