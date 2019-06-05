"Гордість бере": Леся Нікітюк в сукні "жриці" викликала захоплення у шанувальників

Леся Нікітюк продовжує засипати шанувальників фотографіями в яскравих образах. Відзначимо, що на даний момент активно проходять зйомки нових випусків популярного розважального шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Вже кілька сезонів незмінною ведучою проекту є Леся Нікітюк, а її співведучий – шоу-мен Сергій Притула. Кожен раз зйомки проекту – це відмінний привід для Нікітюк балувати свою мільйонну армію підписників яскравими образами, в яких вона з'являється на зйомках. А так як зйомки проходять кожен день, то й образів більш, ніж достатньо.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча показала нове фото. На знімку Леся Нікітюк позує в міні-сукні. До речі, міні – улюблена довжина ведучої. Леся те й діло блищить довгими ніжками в ультра коротких шортах, спідницях і сукнях. Зйомки в шоу – не виняток.

Синя сукня відкриває не тільки ніжки, але і плечі ведучої. Однак головна його родзинка – насичений принт. На сукні бачимо і трендові анімалістичні мотиви, і золоті "монархічні" візерунки. Вийшло, як кажуть, "дорого-багато".

Судячи з підпису до фото, швидше за все, зйомки нового сезону підійшли до кінця. І Леся закликає шанувальників дивитися нові випуски.

"Це буде ще один кльовий сезон, чекаєм на наш шановний шоу-бізнес... в павільйоні! Зразу кажу - дєнєг Нєт", - пише Нікітюк.

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леся поспішили засипати її захопленими коментарями:

"Жриця!"

"Ще не бачила такої красивої сукні, дуже гарна)"

"На Гюрем схожа))"

"Як казав Серьожка на Марічку: Богіня"

"Гордість бере за наших українських красунь!"

"Дуже красиво в цьому платті!"

"Versace?"

"Королева світу"

"Дуже красива Ви і класна сукня на Вас"

"Леся, класний образ"

"Вам дуже йде! Дякую за гарні фото"

"Ой, яке гарне плаття, воно тобі до лиця"

"Дуже красива!"

Також відзначимо, що до цього Леся показувала масу образів з улюбленою довжиною – міні

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в незвичайному платті-футболці. Шанувальники телеведучої підкреслили, що вона дуже схудла.

Також до цього ведуча ввела новий стильний тренд - Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою і короткими шортиками.