Горбунов и Осадчая раскрыли секреты суперфинала шоу Голос країни-10

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

26 апреля в 21:00 на телеканале «1+1» состоится суперфинал юбилейного сезона шоу «Голос країни» во время которого станет известно имя победителя

Сегодня в прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» во время видеовключения из собственного дома, ведущие вокального шоу «Голос країни» Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая раскрыли несколько секретов воскресного суперфинала.

Учитывая важность соблюдения всех условий карантина, финал главной битвы эпохи, который состоится 26 апреля в 21:00 на телеканале «1 + 1», пройдет в особом формате. На телеканале «1+1» приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Ведущим утреннего шоу Екатерина и Юрий рассказали, чего ждать от воскресного эпизода зрителям, как петь участники и как их поддерживать звездные тренеры:

«Это будет очень технологичный эфир - сочетание диджитал технологий и живого таланта участников», - отметил Юрий Горбунов.

Организаторы проекта ответственно подошли к проведению финального выпуска и минимизировали любое живое общение между членами команды:

«Мы будем отделены от участников и тренеров. Все будет построено таким образом, чтобы мы друг с другом не пересекались в условиях карантина. Ведущие будут находиться в изоляции и появляться на сцене как голограммы, участники по одному выступать, а наши тренеры вообще - находиться по домам. На самом деле, кто победит будут решать только зрители - тренеры в этом участвовать не будут», - признались ведущие.

Юбилейный сезон вокального шоу «Голос країни» уже отметился не только сильными голосами участников, но и сюрпризами: двойное тренерское кресло, изменение правил на проекте, первый дуэт среди участников команды, неожиданные звездные гости. Вот и финальный эпизод главной битвы эпохи станет особенным, как отмечают ведущие, самым сложным и для них, и для участников будет отсутствие живого контакта:

«Для нас это будет первый раз, когда мы не сможем поддержать участников непосредственно на сцене. На самом деле, когда ты выходишь на сцену, поддерживаешь словами или получаешь вживую объятия тренера - все это привычно, понятно, а здесь этого не будет. Все будут дистанционно высказывать свои пожелания и эмоции, поэтому это будет необычно, но мы готовы», - отметили ведущие вокального шоу.

Смотрите финальный эпизод десятого юбилейного сезона шоу «Голос страны» 26 апреля в 21:00 на телеканале «1 + 1», голосуйте за своих фаворитов и помогайте украинским медикам, не выходя из дома.