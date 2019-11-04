"Голубоглазое счастье": Сергей и Снежана Бабкины душевно поздравили сына-именинника

Старшему сыну звездной пары исполнилось 13 лет
Сергей и Снежана Бабкины – многодетные родители. Они воспитывают сына Артура, дочерь Веселину и маленького Елисея. Семья всегда находит возможность весело провести время, а между родителями и детьми царят доверительные близкие отношения. Так, 4 ноября старшему сыну артиста исполнилось 13 лет. По такому поводу его звездный папа и мама оставили для мальчика трогательные поздравления в Instagram.
Снежана опубликовала снимок с сыном-красавцем и оставила подпись-поздравление и назвала мальчика "голубоглазым счастьем". Кстати, он очень похож внешне на маму.
"Хэпибездное утро! Любимый мой, Король Артур! Артур Бабкин, тебе сегодня 13 лет! Люблю тебя безгранично! Ты - мое голубоглазое счастье!" - написала Снежана.
Снежана Бабкина с сыном Артуром (instagram.com/snezhana_babkina)
Сергей записал обращение к Артуру и оставил его в сториз.
"Моему сыночку сегодня 13 лет, моему королю Артуру. Дорогой мой. Будь здоровым, счастливым, я с тобой рядышком. Сегодняшний заплыв я посвящаю тебе!" - сообщил Сергей, погрузившись в купель, расположенную на улицу.
Следует сказать, что артист привык вставать рано утром, отправляться на пробежку и купаться в открытом бассейне в одном из харковских парков.
Сергей Бабкин поздравил сына Артура (Фото: instagram.com/babkin_official)
В комментариях к посту Снежаны фолловеры присоединились к поздравлениям Артура и оставили для него теплые слова.
Скриншот комментариев
Ранее Снежана Бабкина рассказала о маленьком сыне Елисее. Мальчик оказался очень послушным ребенком.