Голос країни-10: Настя Каменских рассказала о выступлениях подопечных на «нокаутах»

В прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» тренер юбилейного сезона «Голосу країни», певица Настя Каменских и ее подопечная - девушка, которая своей искренностью смогла поразить всех тренеров на проекте - Юлия Коровко рассказали, чего ждать зрителям на «нокаутах» в эфире в воскресенье.

Тренер NK отметила, что выпуск будет интересным и непредсказуемым, ведь участники их с ПТП команды решительно настроены на победу: «Этот эфир будет особенным. У нас команда очень талантлива - каждый из участников вас удивит, и будет еще кое-что интересное - обязательно смотрите эфир в воскресенье. Каждый из наших участников настроен на победу, и в первую очередь, на победу над собой, своими сомнениями и страхами», - рассказала NK.

Среди участников команды ПТП и NK за ​​участие в прямых эфирах будет соревноваться 22-летняя Юлия Коровко из Харькова. Девушка, которая в подростковом возрасте столкнулась с буллингом от сверстников из-за лишнего веса, привыкла преодолевать трудности. Ведущим утреннего шоу она рассказала, что на проект приходила на протяжении пяти сезонов, и только в этом году ей удалось пройти кастинг: «Я уверена, надо просто поставить перед собой цель, иметь большое желание, много работать, во время выступления выкладываться на сто процентов и конечно же оставаться собой, быть откровенным и настоящим - и тогда все получится», - призналась участница юбилейного сезона.

Уже в воскресенье, 5 апреля, Юля исполнит на сцене «Голосу країни» песню Натальи Могилевской - «Відправила меседж» в необычной аранжировке. Удастся ли ей завоевать место на стульях четвертьфиналистов, узнаем скоро.

Также ведущие спросили у NK - певицы, которая покорила Латинскую Америку и сияет на билбордах в сердце Нью-Йорка, удалось ли ей адаптироваться в условиях карантина к работе в онлайн режиме, тренер юбилейного сезона шоу ответила, что в подобном формате работает уже давно: «Я уже привыкла так работать - на два континента - в Украине, а еще в США, Латинской Америке и Канаде. Мы и клипы смогли так снять, я еще успела сделать «NK карантинник» - концерт в онлайне. Так можно работать, и сейчас весь мир адаптируется к тому, чтобы все делать онлайн. Мне кажется, это изменит наше будущее», - призналась певица.

Кому из участников команды ПТП и NK удастся пройти к прямым эфирам, узнаем уже в воскресенье. Подопечные звездных тренеров исполнят на сцене известные хиты, которые будут звучать в непривычной аранжировке. Так, Ерлан Баибазаров - парень, открывший в себе певческий талант, исполняя песню в караоке, на «нокаутах» исполнит известный хит Ed Sheeran - «Shape of you». Руслана Калашникова - девушка, которая видит музыку цветами - исполнит легендарную песню Adele - «Hello». А еще среди сюрпризов эпизода - новое амплуа участницы Анастасии Картвелишвили. Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга «Слобожанский» и отметилась на проекте яркими выступлениями и своим положительным характером. В это воскресенье Настя впервые исполнит лирическую песню Ирины Билык - «Нас нет»: «На проекте я позиционировала себя, как артистку, которая может исполнять на сцене динамические и веселые песни, но моя основная цель - показать своим тренерам и тем людям, которые меня поддерживают, что я могу меняться. Сейчас я выйду на сцену, и попробую показать другую сторону своего творчества», - призналась участница перед выходом на сцену.

Напомним, в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 были внесены изменения в график трансляции шоу «Голос країни». Этап «нокауты» вокального шоу решили продлить - телезрители увидят четыре программы вместо двух, которые были отсняты заранее. Также стало известно, что прямые эфиры вокального шоу пройдут без зрителей в зале.

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1 + 1".