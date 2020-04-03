Голос країни-10: Настя Каменських розповіла про виступи підопічних на «нокаутах»

У прямому ефірі ранкового шоу «Сніданок з 1+1» тренер ювілейного сезону «Голосу країни», співачка Настя Каменских та її підопічна – дівчина, яка своєю щирістю змогла вразити усіх тренерів на проекті – Юлія Коровко розказали, чого чекати глядачам на «нокаутах» недільного ефіру.



Тренер NK відзначила, що випуск стане цікавим та непередбачуваним, адже учасники їхньої з ПТП команди рішуче налаштовані на перемогу: «Цей ефір буде особливим. У нас команда дуже талановита - кожен із учасників вас здивує, і буде ще дещо цікаве – обов’язково дивіться ефір у неділю. Кожен з наших учасників налаштований на перемогу, та в першу чергу, на перемогу над собою, своїми сумнівами і страхами» - розказала NK.

Серед учасників команди ПТП та NK за участь у прямих ефірах змагатиметься 22-річна Юлія Коровко з Харкова. Дівчина, яка у підлітковому віці зіткнулася з булінгом від однолітків через зайву вагу, звикла долати труднощі. Ведучим ранкового шоу вона розказала, що на проект приходила протягом п’яти сезонів, і лише цього року їй вдалося пройти кастинг: «Я впевнена, треба просто поставити перед собою ціль, мати велике бажання, багато працювати, під час виступу викладатися на сто відсотків та звісно ж залишатися собою, бути відвертим і справжнім – і тоді все вийде», – зізналася учасниця ювілейного сезону.

Вже у неділю, 5 квітня, Юля виконає на сцені «Голосу країни» пісню Наталії Могилевської – «Відправила меседж» у незвичному аранжуванні. Чи вдасться їй вибороти омріяне місце на стільцях чвертьфіналістів, дізнаємось скоро.



Також ведучі запитали у NK – співачки, яка підкорила Латинську Америку та сяє на білбордах у серці Нью-Йорка, чи вдалося їй адаптуватися в умовах карантину до роботи в онлайн режимі, тренерка ювілейного сезону шоу відповіла, що у подібному форматі працює вже давно: «Я вже звикла так працювати – на два континенти - в Україні, а ще в США, Латинській Америці та Канаді. Ми і кліпи змогли так зняти, я ще встигла зробити «NK карантинник» - концерт в онлайні. Так можна працювати і зараз весь світ адаптується до того аби все робити онлайн. Мені здається, це змінить наше майбутнє», - зізналася співачка.

Тож, кому з учасників команди ПТП та NK вдасться пройти до прямих ефірів, дізнаємось вже у неділю. Підопічні зіркових тренерів виконають на сцені відомі хіти, які звучатимуть у незвичному аранжування. Так, Єрлан Баібазаров – хлопець, що відкрив у собі співочий талант, виконуючи пісню у караоке, на «нокаутах» виконає відомий хіт Ed Sheeran – «Shape of you». Руслана Калашнікова – дівчина, що бачить музику кольорами – виконає легендарну пісню Adele – «Hello». А ще серед несподіванок епізоду – нове амплуа учасниці Анастасії Картвелішвілі. Дівчина працює художнім керівником центра культури та дозвілля «Слобожанський» та відзначилася на проекті яскравими виступами та своїм позитивним характером. Цієї неділі Настя вперше виконає ліричну пісню Ірини Білик – «Нас нет»: «На проекті я позиціонувала себе, як артистку, яка може виконувати на сцені динамічні та веселі пісні, але моя основна ціль – показати своїм тренерам і тим людям, які мене підтримують, що я можу змінюватися. Зараз я вийду на сцену, і я спробую показати іншу сторону своєї творчості», - зізналася учасниця перед виходом на сцену.



Нагадаємо, у зв’язку з введенням та продовженням карантину через COVID-19 було внесено зміни до графіку трансляції шоу «Голос країни». Етап «нокаути» вокального шоу вирішили подовжити – телеглядачі побачать чотири програми замість двох, які були відзняті заздалегідь. Також стало відомо, що прямі ефіри вокального шоу відбудуться без глядачів у залі.

Дивіться вокальне шоу “Голос країни-10” щонеділі о 21:00 на каналі “1+1” .