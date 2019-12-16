Год прожил в поезде Львов-Киев: Дзидзьо вспомнил о студенческих годах в 90-х

Дзидзьо (фото: 1+1)

Премьера сериала "Отмороженный" - сегодня в 21.45 на канале "1+1"

Известный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома), который ранее рассказал, как избавился от позорной привычки, зажигает любую сцену и каждой песней создает для поклонников не просто праздник, но и взрывное сочетание танцев, шуток и искренних эмоций. Но вскоре Дзидзьо появится на экранах зрителей в новом амплуа - главного героя комедийного сериала "Отмороженный", премьера которого состоится уже сегодня, 16 декабря, в 21.45 на канале "1+1".

О своих впечатлениях от съемок первого в жизни сериала, новогодних планах и невероятных подарках на день рождения Михаил Хома рассказал в студии "Сніданку з 1+1".

Для ведущих "Сніданку" Людмилы Барбир и Руслана Сеничкина Дзидзьо принес символические подарки из 90-х - тетрис, тамагочи, музыкальный плеер и игрушку пружинку-радугу. Ведь, по сюжету комедии, главный его герой сериала "заморозился" в далеких 90-х, а проснулся уже в современном времени.

На вопрос, как актер готовился к съемкам и где вдохновлялся "атмосферой 90-х", Михаил рассказал, что вспоминал свою юность и перенес на экран ситуации из собственного опыта.

"Я люблю спостерігати за людьми, а потім переносити побачене на екран. Тому мені достатньо було того досвіду, що я запам'ятав з юності. Я вам розповім, що на кінець 90-х років, коли вчився, я рік часу прожив в потязі. Я вчився Києві, а їздив до Львова: у ніч з п’ятниці на суботу я спав до Львова, а з неділі на понеділок - спав зі Львова до Києва. Рік часу - це була нормальна школа життя. І їздив я зовсім не в купе, а звичайному плацкарті. Там я і наслухався різного від сусідів по вагону", - поделился воспоминаниями артист.

Недавно Дзидзьо исполнилось 36 лет. В студии "Сніданку" певец отметил, что он любит праздновать свой День рождения и никогда не смотрит в прошлое.

"Мені внутрішньо так відчувається, що чим старшим я буду, тим мені буде комфортніше. Не шкодую ніколи за минулим, а чекаю, що буде далі. Я - людина майбутнього", - комментировал он.

Также Дзидзьо рассказал, что на день рождения получил очень много подарков и поздравлений, но больше всего его удивила именная гитара, синяя шуба из искусственного меха с его фотографией на спине, а также именные почтовые марки.

А о своих планах празднования Нового года артист отметил, что проведет его на работе. Но на Рождество готовит сюрприз для мамы Галины, которая живет в Португалии. А своих поклонников на рождественские праздники Дзидзьо пригласил всех на теплое семейное шоу "Рождественская история с Тиной Кароль", где он вместе с другими звездами исполнит украинские колядки в современной интерпретации. Праздничные концерты пройдут 22, 23 и 24 декабря во "Дворце Спорта" в Киеве.

Напомним, по сюжету сериала "Отмороженный", семья Дзидзюков собирается наконец-то продать свой старый дом в Вишневом и переехать жить в Киев. Их заветная мечта, как Титаник, разбивается о лед. В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу - своего родственника, который исчез 23 года назад. Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с "отмороженным" родственником, который еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.