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30 лет прятался по углам: DZIDZIO рассказал, как избавился от позорной привычки

Lite » Стиль жизни 11.12.2019 - 10:56
30 лет прятался по углам: DZIDZIO рассказал, как избавился от позорной привычки
DZIDZIO на съемках новогоднего концерта (фото: ТК "Украина")

По словам DZIDZIO, в один момент он запретил этой зависимости командовать своей жизнью

Популярный артист DZIDZIO, который ранее поделился трогательными детскими воспоминаниями, за кулисами грандиозного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря в 20:00, рассказал, кто "подсадил" его на курение и почему в 30 лет артист прятался по углам.

Популярный артист DZIDZIO, который в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" появится в образе Санта Клауса, поделился историей из жизни, за которую ему до сих пор стыдно. Оказалось, артист имел позорную привычку, а в какое-то время даже не мог остановиться, выкуривая сигарету за сигаретой.

"Я курил! Меня научил один мой друг. Я отказался, и расскажу, как. У меня такой характер, что я не могу выкурить одну, две, три, я так – пару подряд, затем пачка ушла... чувствую, что-то мне не хорошо. И я понял, что свое здоровье нельзя менять на тот запах. В один момент я сказал: "Нет, я этого не сделаю!". Оно мне стало мешать, я подумал, что пачка сигарет не будет командовать моей жизнью! В один момент я сказал "нет" и все! До сих пор живу и говорю всем – люди, бросайте курить! Это не здорово и унизительно, в первую очередь, к самому себе", – признался артист в эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина".

К тому же лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома добавил, что несколько лет ему приходилось прятаться, ведь мама не знала о пагубной страсти сына.

"Много лет курил, где-то 2-3! И мама, если честно, этого не знала! Так присадили меня! Ходил в нычку – в 30 лет прятался по углам! Так что стыдно мне и сейчас! Тьфу!", – прокомментировал DZIDZIO за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря в 20:00.

30 лет прятался по углам: DZIDZIO рассказал, как избавился от позорной привычки

DZIDZIO на съемках новогоднего концерта (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее DZIDZIO выпустил клип-мантру, который притягивает деньги - "Я Міліонер".

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