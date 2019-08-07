"Глазами сына": Маша Ефросинина умилила сеть действительно уникальным фото с мужем

Маша Ефросинина очень активно развивает свою instagram-страничку. Отметим, что украинская телеведущая – также и известная блогер. Ведущая часто делится с поклонниками разными полезными советами по теме красоты и здоровья, питания, но особенно тренировок. Ведь известно, что Ефросинина очень скрупулезно следит за своей фигурой! Однако помимо этого блогер и телеведущая также делится милыми моментами своей семейной жизни!

Так, в разделе сториз на instagram-страничке Ефросинина опубликовала очень романтичное и "уютное" фото, а главное – действительно уникальное. На снимке Маша со своим мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым лежат утром в кровати. Маша еще заспанная, улыбается и нежно обнимает супруга. Тимур также с улыбкой смотрит в камеру.

Как выяснилось, это утреннее фото сделал сын Ефросининой – 4-летний Саша!

"Утро глазами сына", - подписала фото Маша.

Маша Ефросинина с мужем на уникальном снимке (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, наиболее часто на страничке Маши появляются именно фото с Сашей. А вот 15-летняя Нана – крайне редкий "гость" на страничке своей звездной мамы. Телеведущая неоднократно отмечала, что Нана – очень серьезная девушка, которая на данный момент всецело сосредоточена на учебе, и "блогерство" ее мало интересует. А вот сын Саша растет творческим ребенком!

"Сашенька очень творческий, веселый и улыбчивый мальчик. Пока мы его называем "наш артист". Он нас веселит, каждая его фраза достойна сцены. Александр Тимурович поселил новую порцию шалостей, музыки, смеха и танцев в нашей семье", - рассказала как-то в комментарии LITE Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром и сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также напомним, что недавно Ефросинина повеселила сеть забавной историей о своих утренних "ритуалах" пробуждения. Так, телеведущая призналась, что когда в доме растет маленький ребенок, то проснуться самостоятельно не получается. В частности Ефросинина получает "удар мишкой по физиономии". Далее ее долго стягивают с кровати! Поклонников телеведущей такие детали ее личной жизни умилили и подтолкнули рассказать о своих "ритуалах".