"Очима сина": Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком

Маша Єфросиніна дуже активно розвиває свою instagram-сторінку. Зазначимо, що українська телеведуча – також і відома блогер. Ведуча часто ділиться з шанувальниками різними корисними порадами по темі краси і здоров'я, харчування, але особливо тренувань. Адже відомо, що Єфросиніна дуже скрупульозно стежить за своєю фігурою! Однак крім цього блогер і телеведуча також ділиться милими моментами свого сімейного життя!

Так, в розділі сториз на instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала дуже романтичне і "затишне" фото, а головне – дійсно унікальне. На знімку Маша зі своїм чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаевим лежать вранці в ліжку. Маша ще заспана, посміхається і ніжно обіймає чоловіка. Тимур також з посмішкою дивиться в камеру.

Як з'ясувалося, це ранкове фото зробив син Єфросиніної – 4-річний Сашко!

"Ранок очима сина", - підписала фото Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком на унікальному знімку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, найбільш часто на сторінці Маші з'являються саме фото з Сашком. А от 15-річна Нана – вкрай рідкісний "гість" на сторінці своєї зіркової мами. Телеведуча неодноразово зазначала, що Нана – дуже серйозна дівчина, яка на даний момент цілком зосереджена на навчанні, і "блогерство" її мало цікавить. А от син Саша зростає творчою дитиною!

"Сашенька дуже творчий, веселий та усміхнений хлопчик. Поки ми його називаємо "наш артист". Він нас веселить, кожна його фраза гідна сцени. Олександр Тимурович поселив нову порцію пустощів, музики, сміху і танців у нашій сім'ї", - розповіла якось коментарі LITE Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром і сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна повеселила мережу кумедною історією про свої ранкові "ритуали" пробудження. Так, телеведуча зізналася, що коли в будинку ростає маленька дитина, то прокинутися самостійно не виходить. Зокрема Єфросиніна отримує "удар ведмедиком по фізіономії". Далі її довго стягують з ліжка! Шанувальників телеведучої такі деталі її особистого життя розчулили і підштовхнули розповісти про свої "ритуали".