"Берите пример": Тина Кароль похвасталась своим огородом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица призналась, что садоводство приносит ей много радости

Поклонники привыкли видеть Тину Кароль на красных дорожках и экранах телевизоров в стильных и роскошных нарядах. Певица всегда выглядит на все сто и может похвастаться эффектной укладкой и красивым макияжем. Однако на этот раз поп-дива решила продемонстрировать фанам и другую сторону своей жизни. Как оказалось, артистка очень любит покопаться в земле.

В своих Instagram-историях Тина поделилась видео, на котором с гордостью показала свой огород, который уже вполне готов к новому сезону. За кадром певица рассказала, что такие обычные приземленные вещи приносят ей много радости и предложила брать пример с ее садоводческих лайфхаков. Позже ролик был выложен на фан-страничке звезды.

"Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой огород. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень радуюсь из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют", - комментирует Кароль.

Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Пользователи сети выразили приятное удивление и похвалили простоту и хозяйственность певицы, желая ей отличного урожая.

"Ух ты!!! класс!!! Удивила"

"Тиночка, это очень круто!!! Это точно, что вроде бы мелочь , а так приятно потом пожинать плоды"

"Так, пам'ятаємо ваші троянди з минулого року, гарні квіти!"

"Ну конечно с капельным поливом все быстрее пойдет. Сам в селе живу для меня огород это как и у Тины всегда с Добрым Утром .Классно, много Вам урожая"

"И даже сама на грядках...? )"

"Вау, та Ви ще й справжня Газдиня!!! Хорошого Вам врожаю!!"

"Круто! Умничка, хозяюшка!"

"Господиня наша)))"

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила полупрозрачным платьем за 340 тысяч гривен.

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