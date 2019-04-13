"Берите пример": Тина Кароль похвасталась своим огородом

Певица призналась, что садоводство приносит ей много радости
Поклонники привыкли видеть Тину Кароль на красных дорожках и экранах телевизоров в стильных и роскошных нарядах. Певица всегда выглядит на все сто и может похвастаться эффектной укладкой и красивым макияжем. Однако на этот раз поп-дива решила продемонстрировать фанам и другую сторону своей жизни. Как оказалось, артистка очень любит покопаться в земле.
В своих Instagram-историях Тина поделилась видео, на котором с гордостью показала свой огород, который уже вполне готов к новому сезону. За кадром певица рассказала, что такие обычные приземленные вещи приносят ей много радости и предложила брать пример с ее садоводческих лайфхаков. Позже ролик был выложен на фан-страничке звезды.
"Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой огород. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень радуюсь из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют", - комментирует Кароль.
Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Пользователи сети выразили приятное удивление и похвалили простоту и хозяйственность певицы, желая ей отличного урожая.
Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила полупрозрачным платьем за 340 тысяч гривен.
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