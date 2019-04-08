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"Страшно люблю": украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2019 - 10:32
"Страшно люблю": украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица показала воздушный поцелуй на камеру со своим коллегой

В воскресенье, 7 апреля, стартовали прямые эфиры шоу Голос страны 9. Звездным тренерам пришлось попрощаться с половиной своей команды, что стало эмоционально непросто не только для участников, но и их тренеров. Одна из наставниц проекта, несравненная поп-дива Тина Кароль, побаловала поклонников прямым включением из закулисья, которое можно было посмотреть в Instagram. Перед самым выходом на сцену звезда встретила своего коллегу, лидера группы Dzidzo, Михаила Хому, который сделал на камеру неожиданное признание.

Тина очень обрадовалась неожиданной встрече и сразу же предупредила, что ведет прямой эфир, попросив что-то пожелать ее подписчикам.

Михаил не растерялся и заявил: "Я передаю всем привет. Дзидзьо также ее фанат, потому что я ее страшно люблю". После этого артисты застыли в воздушном поцелуе, что выглядело очень эффектно.

&quot;Страшно люблю&quot;: украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль

&quot;Страшно люблю&quot;: украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль

&quot;Страшно люблю&quot;: украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль

Фото: instagram.com/tina_karol

Надо сказать, что Dzidzo стал "звездным" тренером нового сезона шоу Голос.Дети. Он объявил об этом прямо из зала, поблагодарив всех, кто предоставил ему возможность занять судейское кресло на популярном вокальном проекте.

&quot;Страшно люблю&quot;: украинский певец сделал неожиданное признание Тине Кароль

Дзидзьо (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Ранее Тина Кароль и группа "Бумбокс" представили совместный клип на дуэтную композицию "Безодня", за сутки собравший около 1 млн. просмотров.

Также в студии программы "Светская жизнь" Тина Кароль и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказали о рождении новой песни, а также об особых эмоциях, которые испытали друг к другу во время съемок видео.

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