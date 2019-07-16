Чтобы глаза горели: Полина Логунова рассказала о воспитании дочери

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Вместе с Дмитрием Ступкой она растит дочурку Богдану

Телеведущая, блогер и бизнес-леди Полина Логунова вместе со своим мужем, известным украинским актером воспитывает двухлетнюю доченьку Богдану. Пара редко показывает малышку в сети, и даже на тех редких кадрах не видно ее лица.

На новом снимке в своем Instagram Полина порадовала новым фото с девочкой. Снимок сделан в лифте с зеркалом, при этом Богдана, как обычно, стоит к камере спиной.

В подписи к публикации Логунова порассуждала о сложном балансе в воспитании детей и рассказала, как воспитывает свою дочь и к чему стремится. По ее мнению, дети не должны быть "тепличными", а также пытаться добиться всеобщего одобрения.

Фото: Полина Логунова с дочкой (instagram.com/polinalogunova)

"Все так бегут за результатом у своих детей))) сколько букв знают, сколько слогов складывают, сколько языков знают)))и это так смешно! Мне плевать, какие отметки будут у Богданы, я хочу, чтобы ее глаза горели, чтобы она мечтала и знала, что делать для мечты. Сильно тепличные дети - в жизни не находят себе применения. Дети без любви - сильно злые волки. Вспомните себя, где вы росли и какими стали. Ищите того, чего у вас не было. Я хочу, чтобы система образования, в которой росла моя дочь, поощряла ее полеты и идеи, но и приучала к дисциплине. Я буду учить ее, что НРАВИТЬСЯ всем не нужно, Нужно нравиться себе, любить природу, окружающий мир, святой дух, нужно уметь сделать такую работу над собой, чтобы делать все через любовь, но если вдруг кто-то решит позариться на ее территорию - перегрызть артерию, не позволяя никому дать себя в обиду. Такой вот сложный баланс", - поделилась Полина.

Большинство подписчиков согласны с ведущей и благодарят ее за мудрый подход, а также делятся своим опытом.

Все правильно. У ребёнка должно быть детство, а не участие в гонки родителей под названием "Чей ребёнок круче!". С вашей жизненной позицией и знаниями я более чем уверена, что Богданка вырастет хорошей, умной и доброй девочкой

Браво, Полина! Все бы так относились к воспитанию детей

Правда

Очень круто и правильно!!! Еще,когда вы сегодня говорили об этом в прямом эфире,мне очень понравилась такая позиция!! Позиция которой я придерживаюсь! И дай Бог чтоб так и было

Меня родители этому не учили

У меня нет детей, но я уверена, что это верная позиция. Меня Родители этому всему не научили, учусь сама. Но все равно безумно благодарна им.

Супер мама!

Золотые слова

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)

Фото: Полина Логунова с дочкой (instagram.com/polinalogunova)

Напомним, Полина Логунова рассказала, откуда можно черпать мотивацию и вдохновение.

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