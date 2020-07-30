Глаз дергается: Холостяк-9 с любимой рассказали о проблемах накануне свадьбы

Холостяк-9 Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова уже официально стали мужем и женой - пара расписалась в Киеве 20 мая. Однако из-за жесткого карантина саму церемонию влюбленные решили перенести на позже - выбор пал на август, 12 число. За две недели до события они активно занимаются подготовкой - при этом не обошлось без неприятных сюрпризов.

На своей странице в Instagram Даша рассказала, что им неожиданно пришлось менять локацию, хотя все уже было почти готово. Пара решила устроить тематическую свадьбу на террасе и придумала название - "Любовь среди огней большого города". Как пояснила Квиткова, причиной смены локации стали жалобы соседей.

"Две недели до свадьбы. Мы веселились и были спокойны до тех пор, пока не пришли все подсчёты и мы не стали за все рассчитываться. Но тут ладно, это наш день и мы хотим сделать его максимально классным. Утвердили локацию, все меню и все технические вопросы, но вдруг, как снег на голову, обрушился вопрос с переносом локации. Неспокойные соседи жалуются на нашу террасу, поэтому там даже микрофоны включать нельзя. В срочном порядке искали и договаривались за новое место (а выбор был маленький, так как две недели осталось), + новое меню и пересчёт технических вопросов. Глаз дёргается. Хочется открыть бутылку Мартини и уйти в закат. Держу кулачки,скрещиваю пальцы и стучу по дереву, чтобы все прошло х о р о ш о", - поделилась девушка.

Никита Добрынин и Даша Квиткова активно готовятся к свадебной церемонии (фото: instagram.com/kvittkova)

Известно, что невеста готовит сразу два платья – для торжественной церемонии и для танцев. При этом на празднике будет по минимуму журналистов и звездных гостей. "Нам не хочется превращать свадьбу в шоу-бизнес-вечеринку. Для нас важно, чтобы сохранялся теплый семейный уют", - отметила Даша.

А вот свадебную песню влюбленным подарит звездная гостья Ирина Билык.

В свадебное путешествие пара хотел отправиться в Нью-Йорк, но карантин внес свои коррективы, поэтому пока с медовым месяцем Никита и Даша не определились.

Никита Добрынин и Даша Квиткова расписались 20 мая (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее Холостяк-9 Никита Добрвнин с женой Дашей Квитковой купили огромную квартиру в Киеве, которую назвали свадебным подарком друг другу.