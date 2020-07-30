Око сіпається: Холостяк-9 з коханою розповіли про проблеми напередодні весілля

Холостяк-9 Микита Добринін і переможниця проекту Даша Квіткова вже офіційно стали чоловіком і дружиною - пара розписалася в Києві 20 травня. Проте через жорсткий карантин саму церемонію закохані вирішили перенести на пізніше - вибір припав на серпень, 12 число. За два тижні до події вони активно займаються підготовкою - при цьому не обійшлося без неприємних сюрпризів.

На своїй сторінці в Instagram Даша розповіла, що їм несподівано довелося міняти локацію, хоча все вже було майже готове. Пара вирішила влаштувати тематичне весілля на терасі і придумала назву - "Любов серед вогнів великого міста". Як пояснила Квіткова, причиною зміни локації стали скарги сусідів.

"Два тижні до весілля. Ми веселилися і були спокійні до тих пір, поки не прийшли всі підрахунки і ми не стали за все розраховуватися. Але тут гаразд, це наш день і ми хочемо зробити його максимально класним. Затвердили локацію, все меню і всі технічні питання, але раптом, як сніг на голову, обрушився питання з перенесенням локації. Неспокійні сусіди скаржаться на нашу терасу, тому там навіть мікрофони включати не можна. У терміновому порядку шукали і домовлялися за нове місце (а вибір був маленький, так як два тижні залишилося), нове меню і перерахунок технічних питань. Око сіпається. Хочеться відкрити пляшку Мартіні і піти в захід. Тримаю кулачки,схрещую пальці і стукаю по дереву, щоб все пройшло добре", - поділилася дівчина.

Микита Добринін і Даша Квіткова активно готуються до весільної церемонії (фото: instagram.com/kvittkova)

Відомо, що наречена готує відразу дві сукні – для урочистої церемонії і для танців. При цьому на святі буде по мінімуму журналістів та зіркових гостей. "Нам не хочеться перетворювати весілля в шоу-бізнес-вечірку. Для нас важливо, щоб зберігався теплий родинний затишок", - зазначила Вона.

А ось весільну пісню закоханим подарує зіркова гостя Ірина Білик.

У весільну подорож пара хотів відправитися в Нью-Йорк, але карантин вніс свої корективи, тому поки що з медовим місяцем Микита і Даша не визначилися.

Микита Добринін і Даша Квіткова розписалися 20 травня (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 Микита Добрвнин з дружиною Дашею Квітковою купили величезну квартиру в Києві, яку назвали весільним подарунком один одному.