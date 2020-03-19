ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главная ценность: ALYOSHA поделилась эксклюзивным семейным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 12:17
Главная ценность: ALYOSHA поделилась эксклюзивным семейным фото
ALYOSHA (фото: пресс-служба)

Певица одна из первых отечественных артистов прервала свой всеукраинский тур «2020» с заботой о своих поклонниках. А со страниц соц сетей призвала всех заботиться о родных в период мировой эпидемиологической кризиса

Обставини, что потрясли мир, затронули и творческие планы артистов. Так, ALYOSHA и ее супруг Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитела», прервали мартовские выступления по городам Украины ради безопасности слушателей. А период ограничения на проведение массовых мероприятий артисты проводят в семейном кругу со своими детьми. Раньше это удавалось крайне редко из-за насыщенного гастролями графика.

Вспомнив моменты семейных радостей, артистка в своем Instagram поделилась фотографией с мужем Тарасом и его сыновьями — Романом и Марком.

Главная ценность: ALYOSHA поделилась эксклюзивным семейным фото

Фото: instagram.com/alyoshasinger

А в заметке к ней призвала своих фолловеров ценить проведенное с семьей время:

“Время течет не так быстро, когда ты дома. Но это наш шанс насладиться моментом. Хотя мы ограничены неприятными обстоятельствами, но у нас есть возможность отдохнуть как физически, так и психологически. Наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утренников и повседневной суеты.
Семь'я — это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время замирает.
Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными...особенно, если в мире неспокойно...”, - ALYOSHA.

По обновленным графику тура «2020» следите на официальных страницах певицы ALYOSHA.

Джамала, Тарас Тополя и другие звезды признались, сколько денег тратят в месяц Группа Антитела представила первый винил в своей дискографии
Новости Украины Тарас ТополяAlyosha
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь