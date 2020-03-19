Главная ценность: ALYOSHA поделилась эксклюзивным семейным фото

ALYOSHA (фото: пресс-служба)

Певица одна из первых отечественных артистов прервала свой всеукраинский тур «2020» с заботой о своих поклонниках. А со страниц соц сетей призвала всех заботиться о родных в период мировой эпидемиологической кризиса

Обставини, что потрясли мир, затронули и творческие планы артистов. Так, ALYOSHA и ее супруг Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитела», прервали мартовские выступления по городам Украины ради безопасности слушателей. А период ограничения на проведение массовых мероприятий артисты проводят в семейном кругу со своими детьми. Раньше это удавалось крайне редко из-за насыщенного гастролями графика.



Вспомнив моменты семейных радостей, артистка в своем Instagram поделилась фотографией с мужем Тарасом и его сыновьями — Романом и Марком.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

А в заметке к ней призвала своих фолловеров ценить проведенное с семьей время:



“Время течет не так быстро, когда ты дома. Но это наш шанс насладиться моментом. Хотя мы ограничены неприятными обстоятельствами, но у нас есть возможность отдохнуть как физически, так и психологически. Наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утренников и повседневной суеты.

Семь'я — это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время замирает.

Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными...особенно, если в мире неспокойно...”, - ALYOSHA.



По обновленным графику тура «2020» следите на официальных страницах певицы ALYOSHA.