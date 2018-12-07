Главная "квартальщица" показала, какой подарок привезла сыну из Барселоны

Фото: Лена Кравец (пресс-служба)

Знаменитая юмористка приготовила двухлетнему сыночку оригинальный сюрприз

Елена Кравец довольно давно не баловала своих поклонников постами в своем микро-блоге в Instagram. И наконец, после затяжного перерыва, шоувумен порадовала поклонников новой фотографией в социальных сетях. Главная "квартальщица" поделилась снимком из Барселоны, сделанном на входе в официальный магазин футбольного клуба FC Barcelona. Туда Елена со своим мужем заглянули, чтобы подобрать подарок сыну Ивану.

Фото: Именная футбольная форма для сына Ивана (instagram.com/lennykravets)

"Форма есть. Дело за малым. Малый - Ivan Kravets:) А вдруг?)" - подписала снимок Кравец.

Примечательно, что на фото на звезде совсем не заметно макияжа. Однако, его отсутствие она восполнила актуальным в этом сезоне трендом — шарфом в леопардовый принт. В целом образ получился очень расслабленным: песочного цвета тренч и непринужденная укладка — отличный образ для шопинга в большом городе.

Поклонники в комментариях к посту отметили, что отсутствие мейкапа не делает внешность Елены хуже:

"Ну какая же ты красотка, Лена!", "Красивые", "Будет круто! Удачи", - прокомментировали они фото.

Между прочим, это не единственное фото, где Елена предстала перед фанами в "натуральном" виде. Без макияжа и прически — по-домашнему милое фото в ее Instagram мы уже недавно видели.

Фото: "Прическа "ветер в голове" - подписала она свое фото (instagram.com/lennykravets)

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Видео: РБК-Украина