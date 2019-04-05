ru
ua

"Гламурные пакеты на ногах": Настя Каменских удивила новым откровенным образом


Певица позирует в экстремально высоких ботфортах

Настя Каменских после презентации своего нового творческого дуэта с латиноамериканским певцом La Ghetto и клипа на ремикс хита Peligroso продолжает засыпать поклонников яркими и порой вызывающими снимками. При этом зачастую это были "горячие" кадры из новой видеоработы. И все же с различных выступлений Настя также не забывает показывать яркие наряды.

Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала новый снимок, на котором позирует в облегающем боди телесного цвета. Кстати, боди – тренд сезона. Этот элемент гардероба вновь актуален, как никогда.

Интересно, что поклонники обратили внимание на другую деталь образа Каменских, а именно – экстремально высокие лаковые ботфорты бежевого цвета. При этом сделаны они с "эффектом помятости".

Настя снимает свое отражение в зеркале, укладка – традиционные непослушные кудри, вечерний мейкап. В общем, как всегда, горячая красотка.

Знойная Настя Каменских

Конечно же, поклонники поспешили оставить свои комментарии. Некоторые – забавные.

  • Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах)
  • Хороша девка! Где-то я вас видел, вы супермаркете АТБ не роботали?
  • На рыбалку!
  • Смотрю по сапогам и кудряшам Настенька собралась на рыбалку))
  • Шикарная!
  • Така підтянута красуня, що можна приклад брати! Як ти це все робиш, щоб виглядати так?
  • Красоту ничем не испортишь!
  • Волосы просто шикарнючие!
  • Какой пушистик)
  • Пора уже остаться в костюме Евы!
  • Секси!
  • Самая лучшая! Потому что... Настоящая!
  • Личико ангельски красивое и волосы шикарные, и можно другой прикид - тогда вообще класс будет!

Напомним, ранее Настя Каменских показала спортивное утро с Потапом

Интересно, что позже Потап оценил сексуальное фото Каменских

"Божественный дуэт": сеть в восторге от совместной песни Тины Кароль и группы Бумбокс Мои 33: MONATIK сочинил сам себе стих и встретил день рождения в Варшаве (видео)
Читать все новости