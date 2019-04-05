"Гламурні пакети на ногах": Настя Каменських здивувала відвертим образом

Настя Каменських після презентації свого нового творчого дуету з латиноамериканським співаком La Ghetto і кліпу на ремікс хіта Peligroso продовжує засипати шанувальників яскравими і часом відвертими знімками. При цьому найчастіше це були "гарячі" кадри з нової відеороботи. І все ж з різних виступів Настя також не забуває показувати яскраві вбрання.

Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала новий знімок, на якому позує в облягаючому боді тілесного кольору. До речі, боді – тренд сезону. Цей елемент гардеробу знову актуальний, як ніколи.

Цікаво, що шанувальники звернули увагу на іншу деталь образу Каменських, а саме – екстремально високі лакові ботфорти бежевого кольору. При цьому зроблені вони з "ефектом пом'ятості".

Настя знімає своє відображення в дзеркалі, укладка – традиційні неслухняні кучері, вечірній макіяж. Загалом, як завжди, гаряча красуня.

Спекотна Настя Каменських

Звичайно ж, шанувальники поспішили залишити свої коментарі. Деякі – забавні.

Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах)

Хороша девка! Где-то я вас видел, вы супермаркете АТБ не роботали?

На рыбалку!

Смотрю по сапогам и кудряшам Настенька собралась на рыбалку))

Шикарная!

Така підтянута красуня, що можна приклад брати! Як ти це все робиш, щоб виглядати так?

Красоту ничем не испортишь!

Волосы просто шикарнючие!

Какой пушистик)

Пора уже остаться в костюме Евы!

Секси!

Самая лучшая! Потому что... Настоящая!

Личико ангельски красивое и волосы шикарные, и можно другой прикид - тогда вообще класс будет!

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала спортивне ранок з Потапом.

Цікаво, що пізніше Потап оцінив сексуальне фото Каменських.