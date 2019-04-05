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"Гламурні пакети на ногах": Настя Каменських здивувала відвертим образом


Співачка позує в екстремально високих ботфортах

Настя Каменських після презентації свого нового творчого дуету з латиноамериканським співаком La Ghetto і кліпу на ремікс хіта Peligroso продовжує засипати шанувальників яскравими і часом відвертими знімками. При цьому найчастіше це були "гарячі" кадри з нової відеороботи. І все ж з різних виступів Настя також не забуває показувати яскраві вбрання.

Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала новий знімок, на якому позує в облягаючому боді тілесного кольору. До речі, боді – тренд сезону. Цей елемент гардеробу знову актуальний, як ніколи.

Цікаво, що шанувальники звернули увагу на іншу деталь образу Каменських, а саме – екстремально високі лакові ботфорти бежевого кольору. При цьому зроблені вони з "ефектом пом'ятості".

Настя знімає своє відображення в дзеркалі, укладка – традиційні неслухняні кучері, вечірній макіяж. Загалом, як завжди, гаряча красуня.

Спекотна Настя Каменських

Звичайно ж, шанувальники поспішили залишити свої коментарі. Деякі – забавні.

  • Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах)
  • Хороша девка! Где-то я вас видел, вы супермаркете АТБ не роботали?
  • На рыбалку!
  • Смотрю по сапогам и кудряшам Настенька собралась на рыбалку))
  • Шикарная!
  • Така підтянута красуня, що можна приклад брати! Як ти це все робиш, щоб виглядати так?
  • Красоту ничем не испортишь!
  • Волосы просто шикарнючие!
  • Какой пушистик)
  • Пора уже остаться в костюме Евы!
  • Секси!
  • Самая лучшая! Потому что... Настоящая!
  • Личико ангельски красивое и волосы шикарные, и можно другой прикид - тогда вообще класс будет!

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала спортивне ранок з Потапом.

Цікаво, що пізніше Потап оцінив сексуальне фото Каменських.

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