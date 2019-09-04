Гимнастика со звездами: Анна Ризатдинова удивила необычной репетицией к Танцы со звездами 2019

Анна Ризатдинова, похоже, проводит едва ли не сутки в зале. Украинская гимнастка оттачивает мастерство танца и готовится к очередному эфиру шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, что в это воскресенье, 8 сентября, состоится уже третий эфир “Танцев”. А это значит, что проект покинет еще одна пара. Несмотря на трудности (на втором эфире Анна танцевала с болью в ребрах), спортсменка и дальше планирует удерживать лидерство. Поэтому упорно тренируется и оттачивает каждое новое движение.

Напомним, что во время первого эфира (25 августа) пара Ризатдинова-Прохоров заняли первое место, согласно голосованию членов жюри. Во время второго эфира (1 сентября) они заняли второе место, исполнив фристайл.

Каким будет танец третьего эфира, пока что неизвестно. На своей страничке в сети instagram Анна опубликовала забавное видео из репетиционного зала. При этом Ризатдинова и Прохоров не танцуют, а занимаются гимнастикой!

В кадре видим Анну с гимнастическими булавами и мячом. При этом танцор Александр Прохоров пытается повторить парочку сложных элементов.

“Гимнастика со звездами”, - в шутку комментирует тренировку Прохоров. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Конечно, пока что неизвестно - будет ли подобный элемент задействован во время их танца в прямом эфире. Или же пара решила просто “подурачиться”. Обо всем станет известно только 8 сентября, в 21:00.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Фристайл – Танцы со звездами 2019 (второй эфир 1 сентября)

Напомним, ранее Олег Винник сделал Ризатдиновой заманчивое предложение на Танцах со звездами. Певец предложил спортсменке присоединиться к его шоу.