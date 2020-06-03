Герой марвеловских комиксов: Регина Тодоренко поделилась ценным опытом воспитания сыночка

Регина Тодоренко – заботливая и любознательная мама. Она прочла горы специализированной детской литературы, много общалась со специалистами и даже зпустила собственное шоу "Регина+" о детях, которое, к слову, было даже отмечено наградой. Ведущая охотно делится фото с сыночком Майлом, а также собственным опытом материнства еще и на страничке в Instagram.

Так, она опубликовала милое фото с сыном на руках. Регина позирует в шляпе и без макияжа. Снимок был сделан во время семейного отдыха. А вот поговорить она захотела о тонкостях воспитанию детей, в частности, выработке стрессоустойчивости.

"Когда я была free, думая о детях, у меня возникала навязчивая идея сделать из этих маленьких неокрепших человечков стрессоустойчивых выносливых броненосцев с титанической силой, которые изменят мир. Основываясь на собственном опыте, мне казалось, что таковыми становятся только те люди, которые закалены невзгодами, которые прошли массу испытаний, преодолели миллионы преград и только так достигли своих целей", - поделилась своими мнение Регина.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Перед рождением сына ведущая разработала даже свою схему воспитания - "упал, встал, пошеел дальше, нечего нюни распускать". Но затем звезда Орла и Решки углубилась в изучение вопроса и даже прочла научную литературу, тогда ее мнение кардинально изменилось.

"Оказалось, что лучше с трудностями сплавляются те детки, у кого есть счастье в семье. Позже в книге "Тайная опора" я прочла еще одно подтверждение тому, что психика таких детей "имеет запас прочности, в стрессе она сохраняет способность быть гибкой и изобретательной, они обращаются за помощью и способны утешаться сами. А те, кому уже в детстве досталось, и они вынуждены были справляться со страхами и болью без помощи родителей, напротив, крайне остро реагируют на стресс, сваливаются либо в агрессию, либо в отчаяние", - поделилась выводами специалистов она.

"Я плюнула на свою идею сделать из сына героя марвеловских комиксов, чтоб потом он не стал очередным "Таносом, который пожелает истребить Вселенную" из-за того, что его мама, дура, решила устроить ему не детство, а квест с преодолениями", - подытожила ведущая.

Ранее муж Регины Тодоренко Влад Топалов очаровал фото с подросшим Майклом.