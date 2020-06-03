Герой марвелівських коміксів: Регіна Тодоренко поділилася цінним досвідом виховання синочка

Регіна Тодоренко – туботлива і допитлива мама. Вона прочитала гори спеціалізованої дитячої літератури, багато спілкувалася з фахівцями і навіть зпустила власне шоу "Регіна+" про дітей, яке, до речі,було навіть відмічене нагродою. Ведуча охоче ділитися фото з синочком Майлом, а також власним досвідом материнства ще й на сторінці в Instagram.

Так, вона опублікувала миле фото з сином на руках. Регіна позує в капелюсі і без макіяжу. Кадр був зроблений під час сімейного відпочинку. А ось вона захотіла поговорити про тонкощі виховання дітей, зокрема, вироблення стресостійкості.

"Коли я була free, думаючи про дітей, у мене виникала нав'язлива ідея зробити з цих маленьких незміцнілих чоловічків стресостійкість витривалих броненосців з титанічною силою, які змінять світ. Грунтуючись на власному досвіді, мені здавалося, що такими стають тільки ті люди, які загартовані негараздами, які пройшли безліч випробувань, подолали мільйони перешкод і тільки так досягли своїх цілей", - поділилася своїми думками Регіна.

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Перед народженням сина ведуча розробила навіть свою схему виховання - "впав, встав, пішов далі, нічого нюні розпускати". Але потім зірка Орла і Решки зануилася у вивчення питання і навіть прочитала наукову літературу, тоді її думку кардинально измнилось.

"Виявилося, що краще з труднощами сплавляються ті діти, у кого є щастя в родині. Пізніше в книзі "Таємна опора" я прочитала ще одне підтвердження того, що психіка таких дітей "має запас міцності, в стресі вона зберігає здатність бути гнучкою і винахідливою, вони звертаються за допомогою і здатні самі втішатися. А ті, кому вже в дитинстві дісталося, і вони змушені були справлятися зі страхами і болем без допомоги батьків, навпаки, вкрай гостро реагують на стрес, звалюються або в агресію, або у відчай", - поділилася висновками фахівців вона.

"Я плюнула на свою ідею зробити з сина героя марвеловскіх коміксів, щоб потім він не став черговим "Таносом, який побажає знищити Всесвіт" через те, що його мама, дура, вирішила влаштувати йому не дитинство, а квест з подоланням", - підсумувала ведуча.

Раніше чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов зачарував фото з підрослим Майклом.