"Где был Тилль?": Лобода шокировала фанатов страстным поцелуем

Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Певица продемонстрировала поклонникам смелое перевоплощение

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая строит свою карьеру в Россие и которой приписывают роман с известным музыкантом, лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, опубликовала тизер на свою новую песню Instadrama. Видео артистка разместила на своей странице в Instagram.

В небольшом видеоролике, который представляет новую песню Светланы Лободы Instadrama, есть очень откровенные сцены. Артистка перевоплотилась во время съемок в жгучую брюнетку и страстно целуется с неизвестным мужчиной.

В одном кадре было показано лицо мужчины и им оказался совершенно не Тилль Линдеманн. Это факт безумно возмутил поклонников Светланы Лободы. Они отметили, что тизер прекрасен и уже с нетерпением ожидают презентации клипа, которая должна состояться в январе 2019 года.

Однако в комментариях фанаты интересуются, что это за мужчина на видео, которому так повезло и где в этот момент был Тилль Линдеманн.

"По-прежнему, мужику повезло", "Мощно", "Ты с ним реально целуешься?", "Парню повезло то как, такие поцелуи", "Где быль Тилль?", "Аж мурашки по коже", - написали поклонники в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Светлана Лобода удивила снимком без макияжа.

А также рассказывали о том, что Лобода поразила сеть неожиданным перевоплощением.

Видео: РБК-Украина