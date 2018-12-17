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"Де був Тілль?": Лобода шокувала фанатів пристрасним поцілунком

Lite » Зірки 17.12.2018 - 21:10
"Де був Тілль?": Лобода шокувала фанатів пристрасним поцілунком
Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Співачка продемонструвала шанувальникам сміливе перевтілення

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка будує свою кар'єру в Росії і якій приписують роман з відомим музикантом, лідером гурту Rammstein Тиллем Линдеманном, опублікувала тизер на свою нову пісню Instadrama. Відео артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

В невеликому відеоролику, який представляє нову пісню Світлани Лободи Instadrama, є дуже відверті сцени. Артистка перевтілилася під час зйомок в пекучу брюнетку і пристрасно цілується з невідомим чоловіком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

В одному кадрі було показано обличчя чоловіка і ним виявився абсолютно не Тілль Ліндеманн. Це факт страшенно обурив шанувальників Світлани Лободи. Вони відзначили, що тизер прекрасний і вже з нетерпінням чекають презентації кліпу, яка повинна відбутися в січні 2019 року.

Проте в коментарях фанати цікавляться, що це за чоловік на відео, якому так пощастило і де в цей момент був Тілль Ліндеманн.

"Як і раніше, мужику пощастило", "Могутньо", "Ти з ним реально цілуєшся?", "Хлопцеві пощастило такі поцілунки", "Де був Тілль?", "Аж мурашки по шкірі", - написали шанувальники в коментарях.

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Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Світлана Лобода здивувала знімком без макіяжу.

А також розповідали про те, що Лобода вразила мережа несподіваним перевтіленням.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Тилль ЛиндеманнЛобода
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