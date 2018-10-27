"Где проголосовать?": россияне хотят назвать аэропорт в честь Сергея Шнурова

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артист рассказал о странном способе увековечить свое имя в социальной сети

Эпатажный российский певец, фронтмен музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о том, что жители регионов предложили в проекте "Великие имена России" назвать аэропорт в Санкт-Петербурге его именем. Об этом он написал на своей странице в Instagram со ссылкой на конкурс.

"Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам необходимо набрать более 500 голосов. Отмечается, что, помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Иммануил Кант, в честь которого предложили назвать аэропорт в Калининграде. Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило против инициативы присвоения аэропорту "Пулково" имени фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова, появившейся в рамках проекта "Великие имена России". По мнению политиков, это неприемлемо хотя бы уже потому, что музыкант олицетворяет собой "бескультурье", а Петербург, напротив, принято считать культурной столицей. В партии даже готовы устраивать уличные манифестации в том случае, если этот вариант переименования внезапно начнет побеждать", — цитирует Шнуров издание "Лента.ру".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Поклонники амбивалентно отнеслись к подобной новости. Некоторые поддержали инициативу переименования аэропорта в честь Шнурова.

"Буду всем говорить "из Шнурка вылетаю", "Я за Шнурово", "Пойду проголосую за Шнура", "Где проголосовать?" — пишут пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Другие присоединились к мнению, что в культурной столице страны должны быть более "культурные личности".

"Вы чего все *бнулись? Какой нах*й аэропорт Шнурова? Он какой то выдающийся деятель? Или жизнь свою положил защищая слабых?! Дурдом происходящего зашкаливает", "Аэропорт "Шнуров" может победить только аэропорт "Путин"!", " Могли бы назвать в честь моего пса", — критикую пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Напомним, что Шнуров в стихах подтвердил свою четвертую женитьбу.

Как сообщалось ранее, экс-супруга музыканта Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена.

Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград".

Видео: (video.rbc.ua)