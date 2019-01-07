Гайтана, Винник, Мейхер: украинские звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

Пожелания мира, добра и божьей благодати - теплые слова в особый праздник

Рождество — один из любимых украинцами семейных праздников, об этом не забыли и украинские звезды, они поздравили всех с Рождеством и оставили теплые пожелания поклонникам на своих страницах в Instagram.

Известная украинская певица, бывшая участница группы ВИА-гра Надежда Мейхер уверена, что если верить в чудо, то оно обязательно произойдет.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"С Рождеством, дорогие мои!!!! Никогда не поздно верить в волшебство.

Никогда не поздно загадать желание, и верить в осуществление своей мечты. Главное по настоящему желать, ясно видеть свою цель, не боятся, не сомневаться. И конечно, действовать и понимать, что в нужный момент , в нужное время всё произойдёт. Успеха вам!!!! Люблю!", - пожелала Надежда украинцам.

Очень коротко с берега океана передала привет еще одна экс-ВИАгра — Светлана Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"С Рождеством, мои хорошие. Люблю", - написала Светлана Лобода

Любимец украинских женщин — певец Олег Винник пожелал своим поклонникам мира.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

"С Рождеством Христовым! Мира и Божией благодати", - написал он под своим фото в аккаунте Instagram.

Мира и любви — такое послание оставила на своей страничке Ани Лорак, наша соотечественница, которая уже долгое время живет в РФ, а сейчас находиться в США.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"С Рождеством! Мира, добра и любви каждому на Земле!", - главные пожелания от Ани Лорак из Майами.

Гайтана, певица и молодая мама поздравила фанатов с Рождеством, а заодно показала кадры с новой рождественской фотосессии с маленькой дочкой.

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

"С Рождеством вас, друзья. Удачи", - оставила она пожелания под милым фото.

Напомним, что в канун Рождества украинские звезды подготовили поздравления для украинцев и рассказали о семейных традициях, которые соблюдают в этот день.

Еще мы писали о том, что Ани Лорак показала с кем вместо мужа отпраздновала Рождество в Майами.

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Факты об Ани Лорак (видео: РБК-Украина)