Галкин рассказал о браке с Пугачевой: Между нами все было

Видео: GAZLIVE Максим Галкин (youtube.com/ТО "Gazgolder")

42-летний российский пародист Максим Галкин рассказал о любви и ссорах с 69-летней супругой Аллой Пугачевой. Об этом он разоткровенничался в шоу "GazLive", ведущим которого является запрещенный в Украине музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Галкин заявил, что возраст возлюбленной для него не имеет значения, и им очень хорошо вместе.

"Я с Аллой живу с 2001 года. Мы полноценно живем вместе 17 лет. Поэтому разговоры о том, что я люблю пожилых — я это все слышал много раз. Я же не пожилых люблю, в сексуальном плане. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25 тогда, ей 52. У нас разница 27 лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому, что она такая. И нам хорошо вместе, и между нами все было, что бывает между людьми, которые друг друга любят", - говорит комик.

Максим отметил, что никогда даже и не думал о разводе.

"У нас в жизни никогда не было такого, чтобы мы всерьез раздумывали о разводе. Мы вообще в последний раз ссорились лет 15 назад. Когда у нас происходит какая-то конфликтная ситуация, я всегда с Аллой мирюсь. Я подкаблучник в этом плане", - признался Галкин.

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

По его словам, доказательством их любви являются дети.

"И дети у нас появились, потому что дети могли появиться только в любви. Неважно, суррогатное это материнство или что-то другое. До 25 лет у меня было много возлюбленных, девушек. Может быть, их не было очень много, я не могу сказать, что я какой-то гуляка, но энное количество девушек были. Они все были мои ровесницы, и я с ними прекрасно себя чувствовал, в том числе в сексуальном плане. Но когда я увидел Аллу… ну так бывает", — рассуждает Максим.

При этом, поделился шоумен, с Примадонной он часто чувствует себя старшим: "Практически все, что касается занудства, это я, и в этом отношении она всегда говорила, что я пенсионер, старикан, а она молодая".

Он также рассказал, что Алла просто отличная мама.

"Сейчас, когда есть дети, она совершенно сумасшедшая мать, и от меня требует максимального внимания к ним", — отметил Галкин.

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми (instagram.com/maxgalkinru)

Пародист также ответил на вопрос о размере пенсии Пугачевой. По словам артиста, в свое время она составляла всего две тысячи рублей. "Аллу не столько напугала сама пенсионная реформа, как размер ее пенсии", — шокировал Максим.

Напомним, Максим Галкин своеобразно отреагировал на появившиеся в сети и прессе слухи о его разводе с женой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой. Пародист тонко намекнул на то, что эта информация надумана и недостоверна. Отметим, что росСМИ приписали Максиму Галкину роман с российской ведущей Юлией Барановской.

Ранее Алла Пугачева напугала поклонников внезапной отменой выступления. Примадонна сообщила, что не сможет выступить на концерте, который посвящен 50-летию певца Леонида Агутина, по причине болезни.

Кстати, Максим Галкин умилил поклонников новым семейным видео с Аллой Пугачевой.

Видео: РБК-Украина