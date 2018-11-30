Фурор Барских: как прошло уникальное шоу артиста в Киеве

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Музыкант стал главным хитмейкером страны и порадовал слушателей пятью новыми композициями из самого ожидаемого альбома года

29 ноября в Международном выставочном центре Киева состоялась премьера шоу нового формата. Популярный исполнитель Макс Барских выступил перед более чем 12 тысячами поклонников. Артист произвел настоящий фурор на эксклюзивном предпрослушивании нового лонгплея "СЕМЬ". Главная задача шоу нового формата — установить контакт со зрителем, рассказывают в пресс-службе певца.

Фото: (пресс-служба)

Не только для поклонников, но и для всей команды певца новое шоу было особенным. В зале происходило полное единение публики и артиста. В этот вечер происходило то, что до этого ни один артист в Украине не делал. Главная задача состояла в том, чтобы установить контакт со зрителем, сделать из них определенную фокус-группу и получить фид-бэк во время того, когда он услышит первый раз композиции, которые артист создавал на протяжении года.

Пока зрители наслаждались пятью новыми композициями из еще не вышедшего альбома, команда Барских решала проблемы с "диверсандами": после того, как певец открыл концерт главными хитами "Сделай громче" и "Танцевать", начались проблемы со звуком. Извиняясь, артист ушел на бэкстейдж, передав слово Алану Бадоеву, который в шуточной форме сообщил о проблемах со звуком, связанных с повреждением акустического кабеля. Техническую неполадку удалось оперативно устранить и концерт продолжился.

Фото: (пресс-служба)

Это были "два часа абсолютной эйфории и полного единения артиста с публикой", считают в команде артиста. И правда, самые ожидаемые синглы из нового альбома подпевались зрителями так, словно они находились на всех репетициях артиста.

Увидеть новое шоу Барских и поздравить артиста с премьерой пришла большая половина светского Киева и коллеги по сцене: Иван Дорн, Tayanna, группа "Агонь", LAYAH, Alekseev, Олег Боднарчук, Миша Романова и Настя Кожевникова, Аня Седокова, Лиза Юрушева, Лида Арфуш, Артем Климчук, Таня Рубан, Руслан Багинский и многие другие.

Фото: (пресс-служба)

Как сообщалось ранее, популярный певец Макс Барских недавно представил лимитированную коллекцию, посвященную новому альбому "СЕМЬ".

Также мы сообщали о том, что в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е.

Видео: РБК-Украина