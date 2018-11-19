Макс Барских и Алан Бадоев позировали в кампейне #BEREGA

Фото: коллаж РБК-Украина

Идейным вдохновителем капсульной коллекции выступил украинский модный бренд Litkovskaya

Популярный украинский певец Макс Барских, который примерил необычный образ, представил лимитированную коллекцию, посвященную новому альбому "СЕМЬ". Идейным вдохновителем капсульной коллекции выступил бренд LITKOVSKAYA.

В качестве моделей выступили в том числе сам Барских и режиссер Алан Бадоев.

Фото: Макс Марских (пресс-служба артиста)

"Моя история отношений с Максом Барских и Аланом Бадоевым – это история большой дружбы. Алан вдохновляет выходить за пределы возможного и мне в большое удовольствие работать вместе. Я была рада интересному процессу и тому, что в результате у нас получилось передать привет всем поклонникам творчества Макса Барских", - говорит LITKOVSKAYA.

Фото: Алан Бадоев (пресс-служба артиста)

Коллекция включает в себя худи, два вида футболок, панамы и поясные сумки. Доминирующая цветовая палитра линии - белая и красная. #BEREGA полностью сосредоточены на 80-х, не копируя их, а растворяя в современном мире стиля.

Фото: Макс Марских (пресс-служба артиста)

"Нам очень комфортно работать с Лилей. Меня вдохновляет ее видение, ее дизайн. Поэтому я с удовольствием доверил разработку такого важного для нас момента, как мерч, именно ей. Потому что я хотел бы, чтобы мои поклонники получали качественную продукцию и в чем-то уникальную", - поделился Барских.

Фото: коллекция Макса Марских #BEREGA (пресс-служба артиста)

Дроп #BEREGA поступит в продажу 29.11 на киевском концерте артиста в МВЦ.

Видео: Макс Барских — БЕРЕГА (youtube.com/Max Barskih)

Напомним, в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е. Для воссоздания атмосферы закулисья легендарных Top of the Pops – музыкальной программы, выходившей на телеканале BBC – главной локацией для сьемок клипа был выбран аппаратно-студийный комплекс Национальной телекомпании Украины, который специально для работы команды Барских приостановил свою деятельность на сутки.

Отметим, что недавно Макс Барских озадачил фанатов новым образом. По всей видимости от хотел воплотить легендарного вокалиста группы Queen, однако получилось не совсем то, на что он рассчитывал.

Ранее Макс Барских устроил для своей команды "ретро-фотосессию". Стилист Соня Солтес, художник-постановщик Алена Гаджилова, модели Олимпии Вайтмусташ, Лиза Коцюба, Настя Панченко, Синтия Эсибоу, Даша Кравцова, Мира Марчук и Илона Яровенко предстали в образах девушек из прошлого.

Видео: РБК-Украина