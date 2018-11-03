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Фредди Меркьюри или Райан Гослинг?: опальный артист озадачил фанатов новым образом

Lite » Звезды 03.11.2018 - 17:49
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Фанаты в восторге от образа музыканта

Опальный украинский певец Макс Барских, который недавно устроил для своей команды "ретро-фотосессию", спустя несколько дней после Хэллоуина опубликовал снимки в образе для праздника. По всей видимости от хотел воплотить легендарного вокалиста группы Queen, однако получилось не совсем то, на что он рассчитывал. Снимки опубликованы в его аккаунте в Instagram.

 

Фото: (instagram.com/max_barskih)

Поклонники считают, что Макс Барских был похож не только на Райана Гослинга и Фредди Меркьюри, но и на 57-летнего актера Стэнли Туччи.

"И снова образ Фредди, тебе безумно идет", "А похож на маньяка из "Милые кости" (Джордж Харви – прим. ред.)", "На этом фото на Райана Гостинга больше похож", "Ты тут больше на Райана Гослинга похож", " осподи прости, Максим, вот на тебе отрываются стилисты", — пишут пользователи.

Фредди Меркьюри или Райан Гослинг?: опальный артист озадачил фанатов новым образом

Фредди Меркьюри или Райан Гослинг?: опальный артист озадачил фанатов новым образом

Фредди Меркьюри или Райан Гослинг?: опальный артист озадачил фанатов новым образом

Фредди Меркьюри или Райан Гослинг?: опальный артист озадачил фанатов новым образом

Скриншот поста аккаунта instagram.com/max_barskih

Напомним, ранее Макс Барских рассказал о необычной связи с David Guetta.

Интересно, что один из хитов Макса Барских стал официальным саундтреком к украинской комедии.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины певецХэллоуинопальный певецФредди МеркьюриМакс Барских
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