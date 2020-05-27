Фото сделал Майкл: Регина Тодоренко поделилась лайфхаками в воспитании сына

Регина Тодоренко уже несколько оправилась после громкого скандала, вызванного ее неосторожными высказываниями в адрес жертв семейного насилия. С тех пор телеведущая изо всех сил старается реабилитироваться - она выпустила документальный фильм, призванный помочь жертвам домашней тирании, и сотрудничает с соответствующим фондом. Так что в ее аккаунте вновь появились обычные "жизненные" публикации - к примеру, с любимым сыночком Михаилом.

Регина опубликовала нежный кадр с малышом, сделанный на улице. А также показала первое фото авторства самого Майкла, как сынишку называют в семье. Креативный ребенок взял телефон мамы и сфотографировал ее - на снимке артистка лежит на полу, подперев голову рукой, и задумчиво смотрит на какие-то бумаги, а в другой руке у нее ручка.

Фото: Регина Тодоренко глазами сына (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко также решила поделиться своими лайхаками в воспитании сына - к примеру, она старается по возможности ничего не запрещать Майклу, в том числе и гаджеты.

"В карусели фото, которое сделал Майкл. Это его первый снимок. Майкл не похож на одержимого фаната гаджетов и, возможно, в этом наша с @vladtopalovofficial заслуга. Ещё месяцев 9 назад Майкла заинтересовал этот аппарат в чехле, он начал тянуться к нему, каждый раз, когда я пялилась в свой смартфон, пытаясь поработать. Я, конечно, как заботливая мать не дала телефон в руки сына, но в ответ, как гром, разразился рёв обиженного ребёнка. Я растерялась и начала выдумывать варианты, как не сделать ребёнка зависимым от гаджета. Ведь именно запретный плод сладок. С тех пор я сама предлагаю Майклу поиграть с телефоном, объясняя, как обращаться с этой штуковиной. Интерес к гаджету остался, но как только сын изучил его, пропала эта одержимость, так же было с розеткой, пультом, планшетом и тд. Теперь малыш знает, какие элементарные функции выполняет каждый из этих предметов. И когда мне кто-то звонит, Майкл сразу приносит телефон и говорит: «Мама, Алло!», - рассказала ведущая.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Звезда считает, что у нее правильный подход - как минимум, из сына может выйти неплохой фотограф.

"Психологи вовсю трубят, что гаджеты - зло которое пагубно влияет на неокрепшую психику ребёнка. А мне кажется, зло - это все, что чересчур!!! Меня вообще многие осуждают за то, что для нашего сына нет никаких запретов, но мой принцип прост - Я РАЗРЕШАЮ РАЗБРАСЫВАТЬ ИГРУШКИ И РАЗРЕШАЮ ИХ СОБИРАТЬ. Не знаю, что из этого выйдет, но по фото, кажется, неплохой артхаусный фотограф. А вы пользуетесь гаджетами в присутствии детей?" - пишет Регина.

Многие поклонники согласились с подходом артистки, а также оставили умиленные отзывы снимку с Майклом.

Милашечки

Какой же он красавчик сладенький

Регина,как мило. Счастья, это когда есть самое лучшее счастья.

Регина, ты лучшая

По мне, это разумный подход...

Моя лапулечка

Очень похожи!! Красивые!!

Какие сладкие. Ре, просто лучшая

Молодец

Согласна с вами

Региночка. Ваш мальчик прекрасный и замечательные малыш

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Регина Тодоренко впервые рассказала о проблемах в своей семье и реакции Влада Топалова на скандал вокруг ее имени.