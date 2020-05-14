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Оставило отпечаток: Регина Тодоренко сделала признание о проблемах в семье и высказалась о муже

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.05.2020 - 10:58
Оставило отпечаток: Регина Тодоренко сделала признание о проблемах в семье и высказалась о муже
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о травмирующих ситуациях из детства

Регина Тодоренко после скандала с высказываниями о жертвах домашнего насилия на время исчезла из соцсетей, а затем представила документальный фильм. В картине эксперт и специалисты рассказали о том, как поступать тем, кто столкнулся в своей жизни с абьюзом и не может самостоятельно вырваться из токсичных отношений с мезогином. Ведущая не давала интервью и не комментировала журналистам происходящее. Похоже, пришло время нарушить молчание. В беседе с изданием "Медуза" Регина сделала признания о семье и рассказала, как ее муж Влад Топалов отреагировал на громкий скандал.

Регина пояснила, что в детстве получила психологическую травму, ведь в ее семье были определенные проблемы, наложившие отпечаток на личность.

"В моей семье, как и во многих, были свои не лучшие времена, и это на мне как на ребенке оставило отпечаток. Поэтому я так болезненно воспринимаю эти разговоры и так эмоционально высказалась на эту тему. Вспоминать подробности сейчас уже не хочу. Своими слезливыми историями, вызывая жалость у людей, я никому не помогу. Я могу помочь своими действиями", - убеждена ведущая.

Оставило отпечаток: Регина Тодоренко сделала признание о проблемах в семье и высказалась о муже

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Звезда "Орла и Решки" заверила, что сложные времена остались в прошлом – все участники конфликтов сделали выводы.

"Что было, то было. Сейчас, слава Богу, все в моей семье живут в мире и согласии. Все проработали свои ошибки, все, что накосячили, исправили, — и говорить об этом не имеет смысла. Имеет смысл — о том, как достойно выходить из таких ситуаций и как вырываться из жутких обстоятельств, в которые иногда попадают женщины", - отмечает Регина.

Тодоренко призналась, что Топалов остро отреагировал на скандал и последующее публичное осуждение и порицание жены. Певец неоднократно вставал на защиту Регины в соцсетях.

Оставило отпечаток: Регина Тодоренко сделала признание о проблемах в семье и высказалась о муже

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Влад — очень импульсивный молодой человек. И он очень переживает. Так еще совпало, что у Влада в этот момент ушел из жизни очень близкий друг, он это болезненно переживал. Это был очень нервный и эмоционально трудный для него период, на многие вещи он тяжело реагировал. Короче, все непросто", - разоткровенничалась ведущая.

Ранее Регина Тодоренко рассказала об агрессии в отношениях, с которой столкнулась сама.

Автор: Ольвия Агаркова

Теги Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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