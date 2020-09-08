Эти формы: Кайли Дженнер в комбинезоне-сетке свела с ума роскошным телом

Кайли Дженнер, похоже, никогда не устанет баловать фанатов своими пикантными снимками в соблазнительных нарядах. В этот раз горячая бизнесвумен и самая высокооплачиваемая звезда в сети показала архивные фото, которые ранее не публиковала. Первый из аутфитов составил черный топ на одно плечо, который оголил живот девушки и подчеркнул ее пышную грудь. А также красные штаны спортивного кроя из латекса. Дополнили лук красная сумочка на крупной цепочке, а также кеды. Укладку и макияж она сделала свои фирменные: с гламурной ноткой.

Кайли в новом луке (фото: instagram.com/kyliejenner)

И если первый образ поклонники оценили весьма высоко, то второй просто взорвал сеть. Кайли примерила пикантный черный комбинезон-сетку, который подчеркнул сразу все достоинства ее знаменитой на весь мир фигуры: осиную талию, аппетитную грудь и бедра, тонкие руки и стройные ноги. Куда девушка отправилась в таком образе, она не указала. По всей видимости, на вечеринку или встречу. Так как дополнила наряд маленькой сумочкой, солнцезащитными очками и украшениями. Вид звезды заставил сердца фанатов биться в ускоренном ритме. Они буквально не могли сдержать слов восхищения: «Черт, ты прекрасна», «Богиня», «Это что-то», «Восхитительна», «Это была жаркая ночь»…

Кайли Дженнер умеет соблазнять (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее Кайли показала не менее соблазнительный лук, снятый для промо ее новой коллекции косметики. Звезда примерила образ девушки пин-ап, в котором, к слову, смотрелась весьма гармонично.