Ці форми: Кайлі Дженнер у комбінезоні-сітці звела з розуму розкішним тілом

Кайлі Дженнер, схоже, ніколи не втомлюється радувати фанатів своїми пікантними знімками в ефектних вбраннях. На цей раз гаряча бізнесвумен і найбільш високооплачувана зірка в мережі показала архівні фото, які раніше не публікувала. Перший з аутфітів склав чорний топ на одне плече, який оголив живіт дівчини і підкреслив її пишні груди. А також червоні штани спортивного крою з латексу. Доповнили лук червона сумочка на ланцюжку, а також кеди. Укладку і макіяж вона зробила свої фірмові: з гламурною ноткою.

Кайлі в новому луці (фото: instagram.com/kyliejenner)

І якщо перший образ шанувальники оцінили досить високо, то другий просто підірвав мережу. Кайлі приміряла пікантний чорний комбінезон-сітку, який підкреслив відразу всі принади її знаменитої на весь світ фігури: осину талію, апетитні груди і стегна, тонкі руки й стрункі ноги. Куди дівчина вирушила в такому образі, вона не вказала. По всьому, на вечірку або зустріч. Так як доповнила вбрання маленькою сумочкою, сонцезахисними окулярами і прикрасами. Вид зірки змусив серця фанатів битися в прискореному ритмі. Вони буквально не могли стримати слів захоплення: «Чорт, ти прекрасна», «Богиня», «Це щось», «Чудова», «Це була спекотна ніч»...

Кайлі Дженнер вміє спокушати (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше Кайлі показала не менш спокусливий лук, знятий для промо її нової колекції косметики. Зірка приміряла образ дівчата пін-ап, в якому, до речі, виглядала вельми гармонійно.