Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2018 года

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Кэти Перри удалось вернуться на первое место благодаря 80 концертам в рамках тура Witness

Эксперты журнала Forbes назвали самых высокооплачиваемых певиц мира в 2018 году. Ежегодный рейтинг был опубликован на официальном сайте издания.

Так, лидером в списке стала Кэти Перри, которая заработала 83 миллиона долларов. Ей удалось вернуться на первое место благодаря 80 концертам в рамках тура Witness: The Tour. В прошлый раз Перри возглавляла рейтинг Forbes в 2015 году, заработав 135 миллионов долларов.

Фото: Кэти Перри (instagram.com/katyperry)

Кэти является обладательницей многочисленных наград, в том числе она была тринадцать раз номинирована на премию "Грэмми". За годы музыкальной карьеры продала 12 миллионов альбомов и 81 миллион синглов во всем мире.

Фото: Кэти Перри (instagram.com/katyperry)

Второе место досталось Тейлор Свифт. Ее доходы составили 80 миллионов долларов. Как отмечает издание, значительную роль в успехе певицы сыграл альбом Reputation.

Фото: Тейлор Свифт (instagram.com/taylorswift)

Третью позицию в рейтинге заняла Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

На четвертой строчке расположилась Pink с доходом в 52 миллиона долларов. Пятой оказалась Леди Гага — прошедший год принес ей 50 миллионов долларов.

Также в десятку лидеров вошли Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов), Рианна (37,5 миллиона долларов), Хелена Фишер (32 миллиона долларов), Селин Дион (31 миллион долларов) и Бритни Спирс (30 миллионов долларов).

Напомним, ранее был назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Журнал People ежегодно "назначает" самого сексуального мужчину с 1985 года, когда этот титул впервые достался актеру Мелу Гибсону. Двукратными обладателями этого почетного статуса в свое время были Джордж Клуни и Брэд Питт.

Мы также писали о том, что был определен самый популярный представитель британской королевской семьи.

Отметим, популярный журнал Empire назвал 20 лучших фильмов, которые вышли в прокат в Великобритании в 2018 году. Лучшим фильмом года, по мнению составителей рейтинга, стала картина "Мстители: Война бесконечности".

Видео: РБК-Украина