На фоне слухов о разводе: Ким Кардашьян и Канье Уэст отправились на райский остров

Ким Кардашьян с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезды удивили сеть

Ким Кардашьян показала новые горячие фото в нижнем белье своего бренда Skims, тем самым заявив о выходе очередной партии вещей марки. Как обычно, главной моделью выступила сама 39-летняя знаменитость. Она примерила откровенный топ и шорты бежевого оттенка, которые облегают тело, словно вторая кожа. Как всегда, соблазнительная фигура бизнесвумен не оставила равнодушными многочисленных подписчиков Кардашьян. «Так восхитительна», «Ты лучшая», «Удивительная», «Это любовь», «Королева», «Круто», «Вау», – такие комментарии все прибывают под постом признанной красавицы.

Ким Кардашьян сама рекламирует линию (фото: instagram.com/kimkardashian)

Разумеется, не обошлось и без вопросов, куда подевался муж Ким – Канье Уэст. Видимо, семейная драма знаменитого семейства интересует всех намного больше, чем новинки. Напомним, в своей предвыборной кампании Канье сделал массу скандальных заявлений о личной жизни. Так, он заявил, что просил жену сделать аборт, когда она была беременна первым ребенком – Норт, а также, что супруга и ее мама чрезмерно контролируют его и он мечтает развестись. Позже Ким сделала заявление, что поведение Канье – результат обострения биполярного расстройства.

Ким с муже и сыном (фото: instagram.com/kimkardashian)

В сети стали появляться слухи, что идеальный брак Ким и Канье на грани распада. Тем не менее, подтверждений этому нет – догадки строятся на высказываниях инсайдеров. И по новой информации от них, пара отправилась на частный остров в Карибском море, чтобы разобраться в своих отношениях. Вместе с детьми они разместились на вилле, напоминающей крепость. Таким образом они решили изолироваться от всего мира, чтобы посвятить время только себе. Компанию им составил также пастор, который венчал пару. Мужчина является давним другом Канье, и Ким надеется, что он поможет решить проблемы в семье и успокоить Уэста.