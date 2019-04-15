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Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2019 - 12:04
Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Звездные красотки блистали в ярких платьях с разрезами

Вот и отгремел полуфинал популярного вокального шоу Голос країни 9, на котором участники боролись за свое право пройти дальше, а ведущие и звездные тренеры демонстрировали яркие и эффектные образы. Так, две звездные красотки Тина Кароль и Катя Осадчая оделись так, что вместе они формировали желто-синий флаг Украины. Снимками поделилась в своем Instagram бессменная ведущая проекта.

На совместном фото звезды позируют рядом, кокетливо выставив вперед ножки. Осадчая блистала в синем вечернем платье от львовского бренда Olya Mak с открытыми плечами и длинным подолом сзади. Длина наряда подчеркнула длинные стройные ноги телеведущей. Катя дополнила образ массивными серьгами и дизайнерскими туфлями-лодочками серебристого цвета от MY25.

Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9

Фото: Катя Осадчая и Тина Кароль (instagram.com/kosadcha)

Кароль же отдала предпочтение эффектному желтому платью с откровенным декольте и пикантным разрезом на бедре. "Лук" дополнили босоножки на каблуке и фирменная красная помада.

Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Ми з @tina_karol сьгодні жовто-синій прапор #СлаваУкраїні", - подписала публикацию Осадчая.

Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети поспешили оставить свои комментарии, восхищаясь внешним видом двух звездных украинок.

  • "Самые красивые!"
  • "Квіточки наші"
  • "Королевы"
  • "Вы невероятные женщины. Гордость Украины"
  • "Чарівні"
  • "Вы достояние Украины"
  • "Дві красуні Українки"
  • "Подружки-говорушки!"

Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Однако многим фанам не понравился образ Тины Кароль и некоторые даже посоветовали ей уволить стилиста, который его выбрал.

  • "Оу, неудачный цвет платья для Тины. И отсутствие бровей тоже не красит ее"
  • "Платье Тины выглядит очень дешево"
  • "Тут Тіна явно Вам програє. Катя"
  • "Полная безвкусица"
  • "Не идет Тине образ. Ни платье и ни макияж"
  • "Я не узнала Тину. Стилисты вы там что, слепые? Умудрились испортить красоту Кароль"
  • "Прям очень странное платье на Тине , особенно драпировка на бёдрах"
  • "Мы чего то не понимаем ? Что за лахмотья на Тине ? Я думала красоту ничем не испортить..."

Напомним, Тина Кароль и Дан Балан устроили "скажене весілля" в прямом эфире Голосу країни 9.

Мы также писали, что Катя Осадчая затмила красотой на светском вечере в Австрии.

 

Тина Кароль и Дан Балан устроили "скажене весілля" в прямом эфире Голосу країни 9 С корабля на бал: Катя Осадчая затмила красотой на светском вечере в Австрии
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Новости Украины Катя ОсадчаяТина КарольГолос країни 9
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