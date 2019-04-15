Флаг Украины: Осадчая и Кароль поразили эффектными нарядами на Голосі країни 9

Звездные красотки блистали в ярких платьях с разрезами
Вот и отгремел полуфинал популярного вокального шоу Голос країни 9, на котором участники боролись за свое право пройти дальше, а ведущие и звездные тренеры демонстрировали яркие и эффектные образы. Так, две звездные красотки Тина Кароль и Катя Осадчая оделись так, что вместе они формировали желто-синий флаг Украины. Снимками поделилась в своем Instagram бессменная ведущая проекта.
На совместном фото звезды позируют рядом, кокетливо выставив вперед ножки. Осадчая блистала в синем вечернем платье от львовского бренда Olya Mak с открытыми плечами и длинным подолом сзади. Длина наряда подчеркнула длинные стройные ноги телеведущей. Катя дополнила образ массивными серьгами и дизайнерскими туфлями-лодочками серебристого цвета от MY25.
Фото: Катя Осадчая и Тина Кароль (instagram.com/kosadcha)
Кароль же отдала предпочтение эффектному желтому платью с откровенным декольте и пикантным разрезом на бедре. "Лук" дополнили босоножки на каблуке и фирменная красная помада.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Ми з @tina_karol сьгодні жовто-синій прапор #СлаваУкраїні", - подписала публикацию Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети поспешили оставить свои комментарии, восхищаясь внешним видом двух звездных украинок.
Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)
Однако многим фанам не понравился образ Тины Кароль и некоторые даже посоветовали ей уволить стилиста, который его выбрал.
Напомним, Тина Кароль и Дан Балан устроили "скажене весілля" в прямом эфире Голосу країни 9.
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