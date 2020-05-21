Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом и аппетитными формами

Звезда мотивирует фанатов
Бритни Спирс показала новое фото, которое демонстрирует, в какой отличной форме находится звезда. Певица позирует в коротком топе-лифе и джинсовой юбке с низкой посадкой. Любимые вещи знаменитой артистки, как всегда, акцентировали внимание на ее пышном бюсте и железном прессе. Не обошлось и без любимых аксессуаров певицы: чокера и бус. А таком образе Бритни уже постила снимки, но тогда она рассказывала о своей прическе. «Сегодня я выбираю счастье», – коротко описала снимок звезда.
Бритни похвасталась фигурой (фото: instagram.com/britneyspears)
В этот раз фанаты, которые неустанно хвалят красоту Спирс, также остались довольны. Они применяют свое любимое сравнение для Бритни – худая, как игла. Но, разумеется, фото оценили не все оценили. Так, некоторые вновь отметили, что стиль певицы не соответствует ее статусу.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)
Напомним, над своей фигурой певица работает вместе со своим бойфрендом – Сэмом Асгари. Парень специализируется на фитнес-тренировках и с удовольствием разработал серию упражнений для своей возлюбленной. Недавно парочка записала «горячее» видео из спортзала. «Те, кто тренируются вместе, остаются вместе», – уверены оба. А вот на диетах ни Спирс, ни ее парень не сидят. Оба они часто демонстрируют у себя на страницах десерты и весьма калорийные блюда. По всей видимости, спорт помогает сжигать все лишнее. Так что молодые люди могут позволить себе небольшие слабости.
Автор: Мила Иванова